Ortak Konserle Yeni Yılı Kutlayan İbrahim Tatlıses Aynı Sahnedeki Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" Diyerek Takıldı!

Yeni yılı sahnede karşılayan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç, İstanbul’da ortak bir konser verdi. Dinleyicilerini güzel anlar yaşatmak isteyen ikili arasındaki bir konuşma dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Samimi bir ortam kuran İbrahim Tatlıses’in Serdar Ortaç’a 'Kumarbaz' diyerek laf etmesi birileri tarafından espri denilip gülünse de biri tarafından patavatsızlık olarak algılandı.