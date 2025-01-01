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Ortak Konserle Yeni Yılı Kutlayan İbrahim Tatlıses Aynı Sahnedeki Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" Diyerek Takıldı!

Ortak Konserle Yeni Yılı Kutlayan İbrahim Tatlıses Aynı Sahnedeki Serdar Ortaç'a "Kumarbaz" Diyerek Takıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
01.01.2025 - 18:20

Yeni yılı sahnede karşılayan isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç, İstanbul’da ortak bir konser verdi. Dinleyicilerini güzel anlar yaşatmak isteyen ikili arasındaki bir konuşma dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Samimi bir ortam kuran İbrahim Tatlıses’in Serdar Ortaç’a 'Kumarbaz' diyerek laf etmesi birileri tarafından espri denilip gülünse de biri tarafından patavatsızlık olarak algılandı.

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Oldukça uzun bir zamandır yaşadığı psikolojik sorunlar, sağlıksal sıkıntılar, alkol ve kumar batağı derdiyle cebelleşen Serdar Ortaç hayranlarını bir hayli endişelendiriyor.

Oldukça uzun bir zamandır yaşadığı psikolojik sorunlar, sağlıksal sıkıntılar, alkol ve kumar batağı derdiyle cebelleşen Serdar Ortaç hayranlarını bir hayli endişelendiriyor.

Biliyorsunuz ki, ünlü şarkıcı en son yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla suçlanıp Mehmet Ali Erbil ve kendisinin aralarında yer aldığı 14 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Biliyorsunuz ki, ünlü şarkıcı en son yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla suçlanıp Mehmet Ali Erbil ve kendisinin aralarında yer aldığı 14 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Bir dönemin efsane pop şarkıcısı geçtiğimiz günlerde ilk duruşması için de hakim karşısına çıkmıştı:

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve radikal açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç bu kez başka bir konuyla öne çıktı. Ünlü popçu, İbrahim Tatlıses'le birlikte İstanbul'da ortak konser verdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve radikal açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç bu kez başka bir konuyla öne çıktı. Ünlü popçu, İbrahim Tatlıses'le birlikte İstanbul'da ortak konser verdi.

2025 yılına 'İmparator'la birlikte "Merhaba!" diyen Ortaç'ın sosyal medyada konuşulmasındaki asıl nedense ikili arasındaki diyalog oldu.

2025 yılına 'İmparator'la birlikte "Merhaba!" diyen Ortaç'ın sosyal medyada konuşulmasındaki asıl nedense ikili arasındaki diyalog oldu.

Konser anında Ortaç’a “Gel buraya kumarbaz” diyerek yanına çağıran Tatlıses'in bu tavrı dikkatlerden kaçmadı. Bu çıkış karşısında “tövbe tövbe” diyen Serdar Ortaç ise yasa dışı bahis olaylarına karşı aldığı kararı bir kez daha yineledi. Tatlıses’e “ İçkiyi bırak dedin, bıraktım. Sigarayı bırak dedin, bıraktım. Onu da bıraktım. Üçü de gitti" diyerek cevap verdi.

Konser anında Ortaç’a “Gel buraya kumarbaz” diyerek yanına çağıran Tatlıses'in bu tavrı dikkatlerden kaçmadı. Bu çıkış karşısında “tövbe tövbe” diyen Serdar Ortaç ise yasa dışı bahis olaylarına karşı aldığı kararı bir kez daha yineledi. Tatlıses’e “ İçkiyi bırak dedin, bıraktım. Sigarayı bırak dedin, bıraktım. Onu da bıraktım. Üçü de gitti" diyerek cevap verdi.
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Ortaç’ın sahnede “Her şeyi bırakacağım. Allah belamı versin ki” yemini etmesi üzerine kendini tutamayan İbrahim Tatlıses de “Allah belanı verdi zaten” şeklinde kendince espri yaptı.

Ortaç’ın sahnede “Her şeyi bırakacağım. Allah belamı versin ki” yemini etmesi üzerine kendini tutamayan İbrahim Tatlıses de “Allah belanı verdi zaten” şeklinde kendince espri yaptı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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