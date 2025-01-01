Kendini Böyle Beğeneceksin: İrem Derici Yılbaşı Kombinine "Yanığın 50 Tonu" Denilince Yine Kendini Fena Övdü!

İrem Derici pek çok şarkıcı gibi 2025 yılını sahnede dinleyicileriyle birlikte karşılayan isimlerden biri oldu. Kendine has kombinleriyle yine adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı gecenin anlamına özel kırmızılara büründü. Deri ve dekolteli elbise kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Derici, 'Nur Magazin' sayfasının 'Yanığın 50 tonu' yorumunu da görmezden gelemedi.