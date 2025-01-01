Kendini Böyle Beğeneceksin: İrem Derici Yılbaşı Kombinine "Yanığın 50 Tonu" Denilince Yine Kendini Fena Övdü!
Kendini Böyle Beğeneceksin: İrem Derici Yılbaşı Kombinine "Yanığın 50 Tonu" Denilince Yine Kendini Fena Övdü!
İrem Derici pek çok şarkıcı gibi 2025 yılını sahnede dinleyicileriyle birlikte karşılayan isimlerden biri oldu. Kendine has kombinleriyle yine adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı gecenin anlamına özel kırmızılara büründü. Deri ve dekolteli elbise kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Derici, 'Nur Magazin' sayfasının 'Yanığın 50 tonu' yorumunu da görmezden gelemedi.
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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük beğeni toplayan, dobra çıkışlarıyla birilerinin damarına basmayı seven İrem Derici magazin dünyasının sürekli konuştuğu isimler arasında yer alıyor.
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Konu tartışma olunca bir adım geriye atmayıp deli dolu halleriyle sahneden sahnede koşan ünlü şarkıcı yine gündemin öne çıkan ismi oldu.
Bunun nedeniyse, yepyeni yıl 2025'i sahnede sevenleriyle kutlarken giydiği kıpkırmızı deri elbisesi oldu!
Kendi değimiyle 'Beton İrem'in kombini birileri tarafından oldukça çekici bulunurken birilerinden de geçersiz not alıp sınıfta kaldı.
Pek çok yorum alan ünlü şarkıcının kombinini pas geçemeyenlerden biri de 'Nur Magazin' sayfası oldu. Paylaşımında "Abla ne bu yanığın 50 tonu musun sen başımıza?" yorumuna yer verdi.
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Bu gönderici yanıtsız geçemeyen İrem Derici de kendini övmelere doyamayıp "Ben gitgide güzelleşiyorum. Durdurun lan beni" dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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