Ritüeller Yapıldı, Romantizme Doyuldu: Yılın Çene Yoran Ünlüsü Hande Erçel 2024'ün Z Raporunu Paylaştı!

Attığı her adımla apayrı bir olay olup, yılın en çok konuşulan ünlülerinden olan Hande Erçel özel hayatı ve kariyeriyle sürekli adından söz ettirdi. Sevenlerinin olduğu kadar sevmeyenlerinin de bulunduğu ünlü oyuncu sosyal medyaya sıkça damga vurdu.

Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayıp, işleri ve reklam anlaşmalarıyla sürekli göz önünde olan zaman zaman yabancı dil bilgisiyle tartışılan Hande Erçel yılın son gününde Instagram hesabından 2024'ün Z raporunu paylaştı. Pek çok anını tek bir videoda derleyen ünlü oyuncunun Instagram paylaşımına birlikte göz atalım...