Ritüeller Yapıldı, Romantizme Doyuldu: Yılın Çene Yoran Ünlüsü Hande Erçel 2024'ün Z Raporunu Paylaştı!
Ritüeller Yapıldı, Romantizme Doyuldu: Yılın Çene Yoran Ünlüsü Hande Erçel 2024'ün Z Raporunu Paylaştı!
Attığı her adımla apayrı bir olay olup, yılın en çok konuşulan ünlülerinden olan Hande Erçel özel hayatı ve kariyeriyle sürekli adından söz ettirdi. Sevenlerinin olduğu kadar sevmeyenlerinin de bulunduğu ünlü oyuncu sosyal medyaya sıkça damga vurdu.
Hakan Sabancı'yla doludizgin bir aşk yaşayıp, işleri ve reklam anlaşmalarıyla sürekli göz önünde olan zaman zaman yabancı dil bilgisiyle tartışılan Hande Erçel yılın son gününde Instagram hesabından 2024'ün Z raporunu paylaştı. Pek çok anını tek bir videoda derleyen ünlü oyuncunun Instagram paylaşımına birlikte göz atalım...
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Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle hayatımıza girip o günden sonra bir daha da asla çıkmayan Hande Erçel magazin dünyasının gözde ünlüleri listesinde üst sıralarda.
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Bunda, Hakan Sabancı'yla "bu aşk iki ay bile sürmez" denilerek eleştirilip ikinci senelerini arkalarında bırakmalarından tutun; oyunculuk performansının topa tutulmasına kadar bir çok detay etkili tabii ki!
Attığı her adımla dikkatleri üzerine çekip ülkemizde olduğu kadar birçok farklı ülkede de namını yürüten Hande Erçel bu kez farklı bir konuyla öne çıktı.
Ünlü oyuncu, bu yıl çektiği ancak bizimle pek paylaşmadığı anlardan oluşan bir kolaj videosuyla 2024'e veda etti.
Hande Erçel'in "2024 💋" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasına yerleşti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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