Kızlarıyla "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten Kırdı Geçirdi!
Kızlarıyla "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten Kırdı Geçirdi!
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti magazin dünyasının en konuşulan ikililerinden olmuştu. 2019 yılında boşanan oyuncu çift, arkadaş kalmaya devam ederken kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.
Sosyal medya tüm samimiyetleriyle paylaşım yapan Uraz ve Melis ikilisi bu kez de 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımına dünya tatlısı kızlarıyla katıldı. Videodaki doğallık hepimize geçerken kullanıcılar da epey eğlendi.
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Bir dönem aşklarıyla herkesi kendilerine gıpta ettiren Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten 2014 yılında evlenmiş ve çekirdek ailelerinini 2017'de kızları Ada'yı kucaklarına alarak büyütmüşlerdi.
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Doğallıkları ve samimiyetleriyle her zaman örnek anne-baba ilan edilen oyuncu çiftin evliliği 2019 yılında boşanmayla sona ermişti.
Boşandıkları zamanda da evli oldukları dönem gibi arkadaşlıklarını devam ettirebilen nadir eski eşlerden olan Uraz ve Melis ikili biricik kızları için sık sık bir araya geliyor biliyorsunuz.
Hatta birlikte sosyal medya paylaşımları yapmaktan da geri kalmayan ikili bu kez de yepyeni bir paylaşımla tüm gözleri üzerlerine çekti.
Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu tatlı kızları Ada'yla tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran "Dinliyoruz ve yargılamıyoruz" akımına katıldılar.
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İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren paylaşıma hem ünlülerden de sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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