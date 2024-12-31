Kızlarıyla "Dinliyoruz Ama Yargılamıyoruz" Akımına Katılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten Kırdı Geçirdi!

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti magazin dünyasının en konuşulan ikililerinden olmuştu. 2019 yılında boşanan oyuncu çift, arkadaş kalmaya devam ederken kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.

Sosyal medya tüm samimiyetleriyle paylaşım yapan Uraz ve Melis ikilisi bu kez de 'dinliyoruz ama yargılamıyoruz' akımına dünya tatlısı kızlarıyla katıldı. Videodaki doğallık hepimize geçerken kullanıcılar da epey eğlendi.