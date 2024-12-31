Ah Zaman, Koca Yalan: Oğulcan Engin Biricik Annesi Seda Sayan'ın Doğum Gününü Nostaljik Bir Kareyle Kutladı!
Ah Zaman, Koca Yalan: Oğulcan Engin Biricik Annesi Seda Sayan'ın Doğum Gününü Nostaljik Bir Kareyle Kutladı!
Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Sayan magazin dünyasının ikonik isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı ve sunucu son dönemlerde aşk hayatı ve annesinin sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ancak bu kez öne çıkmasının sebebi farklı; çünkü Sabahların Sultanı 62. yaşını kutluyor.
Oğulcan Engin biricik anneciği Seda Sayan'ın doğum gününü bu zamana kadar görmediğimiz nostaljik bir kareyle kutladı!
Hadi gelin, o kareyi hep birlikte görelim...
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Türkiye’nin en ünlü isimlerinden Seda Sayan'ı tanımayanınız yoktur. 'Sabahların Sultanı' adıyla ekranların en renkli sunucusu olan Sayan magazin dünyasının ikonik yıldızlarından biri!
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Kendisini her gördüğümüzde kulaklarımızda "Bacım" nidasının yankılandığı ünlü şarkıcın geçirdiği sayısız estetiklerle,
Manşetlere oturan dobra açıklamalarıyla, uzun yıllar hafızalardan silinmeyen sansasyonel çıkışlarıyla,
Ve de photoshop konusunda yanındakileri fena nasiplendiren türden yetenekleriyle her daim gündem olmayı başardı. 😅
Şu sıralar kendinden yaşça epey küçük eşi Çağlar Ökten'le romantizm dolu anlar yaşayıp el ele dünyayı dolaşıyor.
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Her haliyle magazin dünyasının göz bebeği olan Seda Sayan aynı zamanda ikinci eşi Sinan Engin'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in biricik anneciği!
Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın bu sefer gündem olmasının nedeni tüm bu saydıklarımızdan farklı bir konu. Ünlü sunucu bu kez doğum günüyle öne çıktı.
Oğulcan Engin, 62 yaşına giren annesi Seda Sayan'ın doğum gününü çok eskilerden bir kareyle kutlayarak takipçilerini geçmişe götürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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