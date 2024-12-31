Ah Zaman, Koca Yalan: Oğulcan Engin Biricik Annesi Seda Sayan'ın Doğum Gününü Nostaljik Bir Kareyle Kutladı!

Ekranların sevilen yüzlerinden biri olan Seda Sayan magazin dünyasının ikonik isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı ve sunucu son dönemlerde aşk hayatı ve annesinin sağlık sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ancak bu kez öne çıkmasının sebebi farklı; çünkü Sabahların Sultanı 62. yaşını kutluyor.

Oğulcan Engin biricik anneciği Seda Sayan'ın doğum gününü bu zamana kadar görmediğimiz nostaljik bir kareyle kutladı!

Hadi gelin, o kareyi hep birlikte görelim...