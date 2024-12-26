Didem Soydan'dan Mayolu Pozunu 'Popo Gizleme' Noktasından Vurmaya Çalışan Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap!
Didem Soydan'dan Mayolu Pozunu 'Popo Gizleme' Noktasından Vurmaya Çalışan Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap!
Açıklamalarıyla sosyal medyada sıkça viral olan Didem Soydan magazin dünyasının gözde isimlerinden. Her söylediği gibi her pozuyla da gündeme bomba gibi düşen ünlü model bazı kesimden ağır eleştiri yiyor.
Ama hiçbir yorum karşısında altta kalmayan Soydan sevenlerine de 'Konuştu yine kraliçe' dedirtiyor. Ünlü model bu kez de mayolu pozuna 'popo saklama çabası' yorumu yapan bir kullanıcıya kapak gibi yanıt verdi.
Gelin görelim, Didem Soydan lafı bu sefer nasıl gediğine koymuş...
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Kusursuz fiziğiyle, güzelliğiyle, özel hayatıyla dikkat çeken Didem Soydan magazinin dünyasının göz bebeği sayılan isimlerinden biri biliyorsunuz!
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Ünlü model bunların dışında yaptığı dobra açıklamaları ve fazla iddialı bulunan sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündemine oturuyor.
Üstsüz pozlar paylaşmasına da çok alıştığımız Soydan'ın kullanıcılardan gelen eleştirilere ikonik cevapler vermesine de bir o kadar alışığız!
Didem Soydan'ın bu kez de gündeme taşınmasına neden olan olay bu mayolu pozuyla ilgili 👇👇
Bir kullanıcı, ünlü modelin paylaşımının altına "Güya yukarıdan çekmişler, popoyu gizlemişler. He Didem Soydan da çok muhafazakardır zaten bu konularda :)" diyerek eleştiri yaptı.
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Tabii Didem Soydan da kendisine yönelik bu lafların altında kalmayıp "Popo gizlemek gibi derdimiz yok. Göt görmek istiyorsan çok fotoğrafım var" diyerek tokat gibi bir cevap verdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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