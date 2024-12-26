Didem Soydan'dan Mayolu Pozunu 'Popo Gizleme' Noktasından Vurmaya Çalışan Kullanıcıya Tokat Gibi Cevap!

Açıklamalarıyla sosyal medyada sıkça viral olan Didem Soydan magazin dünyasının gözde isimlerinden. Her söylediği gibi her pozuyla da gündeme bomba gibi düşen ünlü model bazı kesimden ağır eleştiri yiyor.

Ama hiçbir yorum karşısında altta kalmayan Soydan sevenlerine de 'Konuştu yine kraliçe' dedirtiyor. Ünlü model bu kez de mayolu pozuna 'popo saklama çabası' yorumu yapan bir kullanıcıya kapak gibi yanıt verdi.

Gelin görelim, Didem Soydan lafı bu sefer nasıl gediğine koymuş...