Dilan Polat Bir Kadın Takipçisinin Biricik Kocası Engin'e "Beni Bu Gece Al" Demesine Fena Dellendi!
Dilan Polat Bir Kadın Takipçisinin Biricik Kocası Engin'e "Beni Bu Gece Al" Demesine Fena Dellendi!
Eşi Engin Polat'la birlikte kara para akladıkları suçuyla cezaevinde yatıp çıkan Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımları gündemden düşmüyor.
Büyük bir kesim tarafından 'Unutulmamak adına her şeyi yapıyor' denilerek tepki gösterilen sosyal medya fenomeni bu sefer de bir başka story ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bir takipçisinin biricik aşkı Engin'e yürüdüğünü öğrenen Dilan Polat'ın söyledikleri ağızları açık bıraktı!
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Lüks yaşantılarını her fırsatta gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çifti, MASAK radarına yakalandıktan sonra kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine girmişti.
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Yaklaşık 10 ay boyunca tutuklu bulunan fenomen ikilinin geçtiğimiz aylarda tahliye edilmesi büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
Tartışmaların odağındaki Dilan Polat'sa bırakın ders almayı, sanki hiçbir şey olmamış gibi sosyal medyasına koşup eskinsen daha çok paylaşım yapmaya başlamıştı.
Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift, 19 Aralık günü 26 sanıkla birlikte yargılandıkları davada ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı.
Sürekli kendisini gündeme taşıyacak açıklamalarda bulunan Dilan Polat bu sefer de başka bir paylaşımla dikkat çekti.
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Takipçilerinin uyarısı üzerine bir kullanıcının Engin Polat'a "Beni al bu akşam" tarzı mesajlar atarak rahatsız ettiğini öğrendiğini söyleyen Dilan "Bak fark etmeden paçanı pırtarım. Senin o kara donunu yırtarım" sözleriyle herkesi afallattı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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