Avukatlığa Geri Döndü: Yeniden Cübbe Giyen Ebru Polat'ın İlk İşi Bakın Ne Oldu?
Avukatlığa Geri Döndü: Yeniden Cübbe Giyen Ebru Polat'ın İlk İşi Bakın Ne Oldu?
Şarkıları kadar, iddialı bulunan kombinleri ve olay yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu sefer bambaşka bir konuyla çıkageldi. Ünlü şarkıcı avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı.
Radikal bir hamle yapıp yeniden cübbe giyen Ebru Polat, işe döner dönmez sosyal medyada ismini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü.
Gelin detayları birlikte öğrenelim...
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Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat'ı tanımayanınız yoktur. Kendine has bir tarzla söylediği parçalarla dikkat çeken Polat, iddialı bulunan kombinleri, estetik haberleri ve her biri ayrı olay olan açıklamalarıyla gündeme geliyor.
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Bir yandan güzellik merkezi de işleten ünlü şarkıcı sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Instagram, TikTok gibi mecralarda hayli popüler olan ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıllarda ağzı yanmıştı. Çünkü bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri Polat'ın da adını kullanarak suç işlemişlerdi.
Bu durumu fark eden takipçilerinin kendisine ulaşması üzerine kolları sıvayan Polat savcılığa giderek hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Ünlü şarkıcı bugün ise oldukça radikal bir kararla gündemin öne çıkan ismi oldu. Polat avukatlık mesleğine geri döndüğünü duyurdu. Polat'ın ilk işi de ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak oldu.
Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüğünü ilan eden Ebru Polat ilk açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: “Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'Evinizde sabun paketleyeceğiz ama bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 lira kapora yatırmanız gerekir' diyen bir çete var."
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"Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hata oldu, sayfasında beni paylaştı. Biliyorsunuz, ben aynı zamanda sanatçıyım. Beni Photoshop yaparak paylaştı ve dedi ki bu 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz', tabii avukat olduğumu bilmiyordu."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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Yahu bu tezgah kaç yıl önce bitmedi mi ? O kadar olay oldu dolandırıcıların kendisi bile vazgeçti tutmayın bırakın beni ben dolandırılacam diyenler vazgeçmed... Devamını Gör