Avukatlığa Geri Döndü: Yeniden Cübbe Giyen Ebru Polat'ın İlk İşi Bakın Ne Oldu?

'Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz.' Ürünleri gönderdiklerinde de bir anda emrivaki şekilde 'Size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin lirada öyle göndermeniz gerek' diyorlar. Siz diyorsunuz ki ama böyle bir şey yok. '500 lira istemiştiniz, 4 bin lira gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; 'O 4 bin lirayı göndermezsen hakkınızda yasal işlem başlatacağız, evine icra göndereceğiz' tarzı konuşan bir dolandırıcılık çetesi. Yaklaşık 2 yıldır bunlar varmış, çok kişi mağdur edilmiş. Yüzlerce ama nedense bugüne kadar bir şey olmamış.'