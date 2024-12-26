onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Avukatlığa Geri Döndü: Yeniden Cübbe Giyen Ebru Polat'ın İlk İşi Bakın Ne Oldu?

Avukatlığa Geri Döndü: Yeniden Cübbe Giyen Ebru Polat'ın İlk İşi Bakın Ne Oldu?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
26.12.2024 - 14:12

Şarkıları kadar, iddialı bulunan kombinleri ve olay yaratan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat bu sefer bambaşka bir konuyla çıkageldi. Ünlü şarkıcı avukatlık mesleğine geri dönme kararı aldı.

Radikal bir hamle yapıp yeniden cübbe giyen Ebru Polat, işe döner dönmez sosyal medyada ismini kullanarak dolandırıcılık yapan çetenin peşine düştü. 

Gelin detayları birlikte öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat'ı tanımayanınız yoktur. Kendine has bir tarzla söylediği parçalarla dikkat çeken Polat, iddialı bulunan kombinleri, estetik haberleri ve her biri ayrı olay olan açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Eski manken yeni şarkıcı Ebru Polat'ı tanımayanınız yoktur. Kendine has bir tarzla söylediği parçalarla dikkat çeken Polat, iddialı bulunan kombinleri, estetik haberleri ve her biri ayrı olay olan açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Bir yandan güzellik merkezi de işleten ünlü şarkıcı sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Instagram, TikTok gibi mecralarda hayli popüler olan ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıllarda ağzı yanmıştı. Çünkü bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri Polat'ın da adını kullanarak suç işlemişlerdi.

Bir yandan güzellik merkezi de işleten ünlü şarkıcı sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Instagram, TikTok gibi mecralarda hayli popüler olan ünlü şarkıcının geçtiğimiz yıllarda ağzı yanmıştı. Çünkü bazı sosyal medya hesapları üzerinden evden çalışarak para kazanma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran çete üyeleri Polat'ın da adını kullanarak suç işlemişlerdi.

'Ebru Polat da destekçimiz, arkamızda' gibi ifadelerle tuzağına düşürdükleri kişilerin güvenini kazanan dolandırıcılar, mağdur kişilerden malzeme gönderme vaadiyle 500 lira ödeme yapmalarını, ardından evlerine ürünleri göndereceklerini söyledi. Ancak dolandırıcıların talep ettiği rakamlar, 'kargo parası' adı altında giderek arttı.

Bu durumu fark eden takipçilerinin kendisine ulaşması üzerine kolları sıvayan Polat savcılığa giderek hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu durumu fark eden takipçilerinin kendisine ulaşması üzerine kolları sıvayan Polat savcılığa giderek hesap sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı bugün ise oldukça radikal bir kararla gündemin öne çıkan ismi oldu. Polat avukatlık mesleğine geri döndüğünü duyurdu. Polat'ın ilk işi de ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak oldu.

Ünlü şarkıcı bugün ise oldukça radikal bir kararla gündemin öne çıkan ismi oldu. Polat avukatlık mesleğine geri döndüğünü duyurdu. Polat'ın ilk işi de ismini kullanarak insanları sosyal medyada dolandıran çete üyelerini yakalatmak oldu.

Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüğünü ilan eden Ebru Polat ilk açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: “Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'Evinizde sabun paketleyeceğiz ama bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 lira kapora yatırmanız gerekir' diyen bir çete var."

Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüğünü ilan eden Ebru Polat ilk açıklamasında da şu ifadeleri kullandı: “Mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı. Özellikle ev hanımlarını hedef alan, 'Evinizde sabun paketleyeceğiz ama bu paketlemeden önce güven açısından bizlere 500 lira kapora yatırmanız gerekir' diyen bir çete var."

'Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz.' Ürünleri gönderdiklerinde de bir anda emrivaki şekilde 'Size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin lirada öyle göndermeniz gerek' diyorlar. Siz diyorsunuz ki ama böyle bir şey yok. '500 lira istemiştiniz, 4 bin lira gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor. Tehditler de şu şekilde; 'O 4 bin lirayı göndermezsen hakkınızda yasal işlem başlatacağız, evine icra göndereceğiz' tarzı konuşan bir dolandırıcılık çetesi. Yaklaşık 2 yıldır bunlar varmış, çok kişi mağdur edilmiş. Yüzlerce ama nedense bugüne kadar bir şey olmamış.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hata oldu, sayfasında beni paylaştı. Biliyorsunuz, ben aynı zamanda sanatçıyım. Beni Photoshop yaparak paylaştı ve dedi ki bu 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz', tabii avukat olduğumu bilmiyordu."

"Bu dolandırıcılık çetesinin yaptığı bir hata oldu, sayfasında beni paylaştı. Biliyorsunuz, ben aynı zamanda sanatçıyım. Beni Photoshop yaparak paylaştı ve dedi ki bu 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz', tabii avukat olduğumu bilmiyordu."

'Hemen sevenlerim bana mesaj attılar, Ebru Hanım böyle bir durum var güvenebilir miyiz buraya diye. Sakın dedim güvenmeyin bunlar dolandırıcı, hiçbir şekilde tanımıyorum, bu Photoshop'tan hiç haberim yok. Sakın güvenmeyin deyip birçok kişiyi de bu durumdan kurtardım. Ardından da hemen gelip şikayette bulunup haklarına soruşturma başlattık. Artık kendilerine geçmiş olsun diyoruz çünkü yakında yakalanmaları an meselesidir. Kimler olduğuna kadar tespit ettik.'

👇👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Yahu bu tezgah kaç yıl önce bitmedi mi ? O kadar olay oldu dolandırıcıların kendisi bile vazgeçti tutmayın bırakın beni ben dolandırılacam diyenler vazgeçmed... Devamını Gör