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Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Türbe Ziyaretinde Çocuk Duası Ederek Büyük Afallattı!

Cinsiyet Geçiş Sürecini Tamamlayan Mika Raun Türbe Ziyaretinde Çocuk Duası Ederek Büyük Afallattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.12.2024 - 15:21

Cinsiyet geçiş süreci boyunca sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mika Can Raun hala her paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram ve TikTok gibi mecralarda ortalığı kasıp kavuran Mika bu sefer de adım adım Şanlıurfa gezisini paylaşıyor.

Şehrin simgeleri haline gelen yerleri dolaşan Mika Raun, sevgilisiyle beraber bir türbeye gitti. Mika'nın çocuk duasıysa sosyal medyada mini bir şok etkisi yarattı!

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Aranızda sosyal medya kullanıp da Mika Can Raun'u tanımayan ya da adını duymayan kaldı mı? Kendisi bir dönem TikTok'ta çektiği kısa videolarla inanılmaz bir tanınırlık elde etmeyi başardı.

Aranızda sosyal medya kullanıp da Mika Can Raun'u tanımayan ya da adını duymayan kaldı mı? Kendisi bir dönem TikTok'ta çektiği kısa videolarla inanılmaz bir tanınırlık elde etmeyi başardı.

Bir anda twerk atıp ardından da tuhaf kafiyeli cümleler söyleyerek hafızalara kazınan Mika Raun sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasına yerleşti.

Bir anda twerk atıp ardından da tuhaf kafiyeli cümleler söyleyerek hafızalara kazınan Mika Raun sosyal medyanın en dikkat çeken isimleri arasına yerleşti.

Estetik furyasına dahil olup gün aşırı bıçak altına yatmaya başlayan Mika'nın cinsiyet geçiş süreci çok konuşulmuştu.

Estetik furyasına dahil olup gün aşırı bıçak altına yatmaya başlayan Mika'nın cinsiyet geçiş süreci çok konuşulmuştu.

Onlarca ciddi operasyonun ardından bambaşka birine dönüşen Mika Raun ne yapsa dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Onlarca ciddi operasyonun ardından bambaşka birine dönüşen Mika Raun ne yapsa dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Attığı her adımı, aldığı her nefesi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı bir borç bilen ünlü fenomen şu sıralar Şanlıurfa'da.

Attığı her adımı, aldığı her nefesi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı bir borç bilen ünlü fenomen şu sıralar Şanlıurfa'da.
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Yalnız değil elbette, yüzünü bir dönem sır gibi sakladığı biricik aşkı Batu'yla birlikte...

Yalnız değil elbette, yüzünü bir dönem sır gibi sakladığı biricik aşkı Batu'yla birlikte...

Şanlıurfa'nın en özel tarihi yerlerini ziyaret eden fenomen başını kapatıp türbeleri de dolaştı.

Şanlıurfa'nın en özel tarihi yerlerini ziyaret eden fenomen başını kapatıp türbeleri de dolaştı.

Şanlıurfa'da bir türbe ziyaret eden Mika Raun'un "Allah'ım bize çocuk nasip eyle" duasıyla yaptığı paylaşımsa görenleri şaşkına çevirdi.

Şanlıurfa'da bir türbe ziyaret eden Mika Raun'un "Allah'ım bize çocuk nasip eyle" duasıyla yaptığı paylaşımsa görenleri şaşkına çevirdi.

O anları izlemek isteyenleri de böyle alabiliriz 👇🏻

Kullanıcılardan gelen yorumların birkaçını da buraya bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen yorumların birkaçını da buraya bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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