Evliliğe İlk Adım: Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu Bakın Hangi Ünlü Haber Spikeriyle Nişanlandı!
Evliliğe İlk Adım: Camdaki Kız'ın 'Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu Bakın Hangi Ünlü Haber Spikeriyle Nişanlandı!
Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Camdaki Kız' dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Feyyaz Şerifoğlu Bu kez hayırlı bir haberle gündeme oturdu. Ünlü oyuncu üç yıldır aşk yaşadığı sevgisiliyle evlilik yolunda adım attı. Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ve Feyyaz Şerifoğlu geçtiğimiz akşam İstanbul'da bir otelde nişanlandı. Geceye damgasını vuran konuysa milyon liralık nişan hediyesi oldu!
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İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla karşımıza çıkıp "İnci Tanem" şarkısını söyleyen Feyyaz Şerifoğlu, 2020-2021 yılları arasında yayınlanan Kırmızı Oda dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.
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'Can' isimli bir yan karaktere hayat vermiş ve Burcu Biricik'le olan performansları epey dikkat çekmişti.
İzleyici tarafından inanılmaz beğenilen ikilinin uyumu tek yapımla kalmamış, 'Camdaki Kız' dizisinde de devam etmişti.
Bu rolüyle oyunculuk kariyerindeki yıldızını epey parlatan Şerifoğlu magazinin de dikkat çeken simalarından biri haline geldi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulmaya başlanan ünlü oyuncunun, Kanal D Haber spikeri Merve Dinçkol'la aşk yaşadığı haberi kısa sürede gündem olmuştu.
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Hatta Şerifoğlu, geçtiğimiz yaz İtalya'nın Capri Adasında biricik sevgilisine evlenme teklif etmişti.
Kapadokya’da gerçekleşen 'Bir Sevdadır' dizisinin çekimlerinden bir gün izin alarak İstanbul’a giden Feyyaz Şerifoğlu geçtiğimiz Merve Dinçkol evlilik yolundaki ilk adımını attı.
İtalyan bir tasarımcının özel dikimi ipek sade bir elbise tercih eden Dinçkol ve ünlü oyuncu bir otelde yapılan 100 kişilik davetle nişanlandı.
Gecede dikkatleri çeken önemli detaysa Feyyaz Şerifoğlu'nun, Merve Dinçkol'a hediye ettiği 30 bin dolarlık (1 milyon 58 bin lira) pırlanta yüzük oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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