Yeteneklerini Sergileyen Demet Özdemir'in Yeni Dans Videosu Bir Yandan Övülüp Bir Yandan Gömüldü!

Demet Özdemir rol aldığı her yapımla birkaç adım öne çıkan, güzelliği ve zarafetiyle kendine hayran bırakan oyuncularımızdan. Son dönemde farklı ülkelerden ödüllerle dönen ünlü oyuncunun çok geniş bir takipçisi var. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özdemir, oyunculuğunun dışında dans yetenekleriyle de büyük ilgi topluyor. Bu yeteneklerini bir kez daha sergileyen Demet Özdemir'in yeni dans videosu kısa sürede milyon izlemeyi buldu. Dansı çok beğenenler kadar eleştirenler de oldu tabii...