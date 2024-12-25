Yeteneklerini Sergileyen Demet Özdemir'in Yeni Dans Videosu Bir Yandan Övülüp Bir Yandan Gömüldü!
Yeteneklerini Sergileyen Demet Özdemir'in Yeni Dans Videosu Bir Yandan Övülüp Bir Yandan Gömüldü!
Demet Özdemir rol aldığı her yapımla birkaç adım öne çıkan, güzelliği ve zarafetiyle kendine hayran bırakan oyuncularımızdan. Son dönemde farklı ülkelerden ödüllerle dönen ünlü oyuncunun çok geniş bir takipçisi var. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özdemir, oyunculuğunun dışında dans yetenekleriyle de büyük ilgi topluyor. Bu yeteneklerini bir kez daha sergileyen Demet Özdemir'in yeni dans videosu kısa sürede milyon izlemeyi buldu. Dansı çok beğenenler kadar eleştirenler de oldu tabii...
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Son olarak Adım Farah dizisiyle izlediğimiz Demet Özdemir oyunculuğu, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları derken tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Attığı her adımla adından söz ettiren güzel oyuncu katıldığı davet, gala ve ödül törenleriyle de şanını yürütmeye devam ediyor.
Belki bilenleriniz vardır, Demet Özdemir sadece oyunculuk yeteneğiyle değil dans becerileriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.
Dans yeteneğini bir konuşturup bir konuşturmaktan hoşlanan Özdemir ses getiren dans videolarına bir yenisini daha ekledi.
Instagram hesabından yeni dansını "Time to dance 🪩 24.12 🎶" notuyla paylaşan Demet Özdemir yine tam not aldı.
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Büyük bir kesimin övgü yağdırdığı Özdemir'in şovunu birileri hiç beğenmeyip eleştirdi oklarını fırlattı.
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Hadi gelin, kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme alan video için kimler neler demiş bi' görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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