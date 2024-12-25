Tek Tek Kanıt Sundu: Cansız Manken Vahe Kılıçarslan Hakkındaki 'Çarpıp Kaçtı' İddialarına Fena Öfkelendi!

'Eskişehir özel hastaneye sevk olan hanımefendi 6 gün kaldıktan sonra taburcu oldular... Çıkan haberler tamamıyla asılsızdır... Gereken tüm açıklamaları yapıp, 1 gram bile suçumun olmadığını anlatıp, ispatlayacağım... Ayrıca bana çarpmadan 24 metre yani bir futbol sahasınının dörtte biri kadar yerde fren izi bulunmaktadır bana çarpan aracın fren izi 24 metre savcılık ve bilir kişi tarafından rapora tescil ettirilmiştir... Kazadan sonra süreci takip ederken tehdit ve karşı tarafın hastane masraflarını ödemem için istenilen paraları suçsuz olduğum için, reddedip, yüce Türk adaletinin, yargı sürecinde doğru kararı vereceğini ifade etmişimdir...ünlü olduğum için hak edilmeyen bir para karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum...Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir...Benim çarpıp, kaçtığımı idda edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum...'