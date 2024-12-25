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Tek Tek Kanıt Sundu: Cansız Manken Vahe Kılıçarslan Hakkındaki 'Çarpıp Kaçtı' İddialarına Fena Öfkelendi!

Tek Tek Kanıt Sundu: Cansız Manken Vahe Kılıçarslan Hakkındaki 'Çarpıp Kaçtı' İddialarına Fena Öfkelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
25.12.2024 - 10:20

Ünlü sunucu ve eski manken Vahe Kılıçarslan gündemin öne çıkan ismi olmuştu. Hakkında çıkan 'çarpıp kaçtı' iddiaları kısa sürede gündem oldu. Kılıçarslan'ın aracına çaptığı öne sürülen Olcay Emine Yıldırım’ın yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu iddia edilmişti. 

Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Vahe Kılıçarslan kazada suçsuz olduğunu ve kendisine iftira atıldığını açıkladı. Fotoğraf ve videolarla tek tek kanıt sunan ünlü sunucu hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

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‘Cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobille Korel Otel Kavşağı’nda çarpışmıştı.

‘Cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobille Korel Otel Kavşağı’nda çarpışmıştı.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım kazayı hafif yaralı olarak atlatırken gelinleri Olcay Emine Yıldırım'ın 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiğinin kırıldığı bilgisi verilmişti.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım kazayı hafif yaralı olarak atlatırken gelinleri Olcay Emine Yıldırım'ın 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiğinin kırıldığı bilgisi verilmişti.

Vücuduna platin takılan Yıldırım’ın kazanın ardından felç kaldığı için sol bacağı diğer bacağından kısa kaldı ve yüzde 67 engelli raporu verildi:

İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım’ın, engelli kalmasına neden olduğu iddialarıyla suçlanan ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan ise hakkındaki "çarpıp kaçtı" iddialarına fena patladı.

İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım’ın, engelli kalmasına neden olduğu iddialarıyla suçlanan ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan ise hakkındaki "çarpıp kaçtı" iddialarına fena patladı.

Olay yerinden fotoğraf paylaşan ünlü sunucu "Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiçbir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum..." diyerek açıklama yaptı:

Olay yerinden fotoğraf paylaşan ünlü sunucu "Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiçbir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum..." diyerek açıklama yaptı:

'15 Temmuz 2023 saat 01.30'da, Kütahya yolu üstünde sol tarafta seyrederken, Korel Oteli'ne giden kavşağa girişim esnasında, Sürücüsü Dursun Yıldırım olan, 69 yaşında bir beyefendinin bilir kişi raporunda tespitli 24 metre fren izine sahip çok süratli bir şekilde gelip, aracımın arka köşemden çarpması nedeniyle sağa caddenin ortasına savruldum...Bana çarpan araç freni bırakmayarak freni kilitleyerek, kavşağın banketine çarpıp aracının takla atmasına sebebiyet verdi...'

"Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum....Ambulans ve trafik ekipleri geldi...Bana çarpan araçtaki aileyi ve Beni tedaviye aldılar... Afyon devlet hastanesine sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar..."

"Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum....Ambulans ve trafik ekipleri geldi...Bana çarpan araçtaki aileyi ve Beni tedaviye aldılar... Afyon devlet hastanesine sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar..."

'Eskişehir özel hastaneye sevk olan hanımefendi 6 gün kaldıktan sonra taburcu oldular... Çıkan haberler tamamıyla asılsızdır... Gereken tüm açıklamaları yapıp, 1 gram bile suçumun olmadığını anlatıp, ispatlayacağım... Ayrıca bana çarpmadan 24 metre yani bir futbol sahasınının dörtte biri kadar yerde fren izi bulunmaktadır bana çarpan aracın fren izi 24 metre savcılık ve bilir kişi tarafından rapora tescil ettirilmiştir... Kazadan sonra süreci takip ederken tehdit ve karşı tarafın hastane masraflarını ödemem için istenilen paraları suçsuz olduğum için, reddedip, yüce Türk adaletinin, yargı sürecinde doğru kararı vereceğini ifade etmişimdir...ünlü olduğum için hak edilmeyen bir para karşı tarafın istediğini, üzüntü içinde görüyorum...Olay anında bana çarpan aracın içindeki kazazede yurttaşlarımızı aracın kaplarını açıp çıkmalarına destek ben olmuşumdur. Olay yerine gelen insanlar ve ambulans ekibi şahidimdir...Benim çarpıp, kaçtığımı idda edip hakkımda iftira atıp yanlış bilgilendirme yapanları, Yüce Rabbimize havale ediyor elimdeki belgelerle hukuki süreç başlatacağıma siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum...'

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Hakkındaki iddiaları redden Kılıçarslan "Kaza sonrası trafik polisinin alkol sıfır promil tutanağı... Bana iftira atanları ve hakkımda asılsız kaçtı diye haber yapanları tek tek mahkemeye vereceğim... Yalan iftira içerikli konuşanları yüce rabbime havale ediyorum 🙏" paylaşımını da ekleyip devam etti:

Hakkındaki iddiaları redden Kılıçarslan "Kaza sonrası trafik polisinin alkol sıfır promil tutanağı... Bana iftira atanları ve hakkımda asılsız kaçtı diye haber yapanları tek tek mahkemeye vereceğim... Yalan iftira içerikli konuşanları yüce rabbime havale ediyorum 🙏" paylaşımını da ekleyip devam etti:

"Video kazadan sonra ambulansın geldiği dakikalar ve ben ordayım yaralı kazazede vatandaşlarla ilgilendikten sonra ambulanstaki çalışan sağlıkçının sorularına cevap veriyorum..."

"Video kazadan sonra ambulansın geldiği dakikalar ve ben ordayım yaralı kazazede vatandaşlarla ilgilendikten sonra ambulanstaki çalışan sağlıkçının sorularına cevap veriyorum..."

'15 Temmuz 2023'da Afyon Korel Otel kavşağına dönerken, sürücü Durmuş Yıldırım adlı bir beyefendinin direksiyon hakimiyetini kaybedip yerde bilir kişi raporunda tescili kayıtlara giren (24) metre fren izi yaparak aracımın arka köşesine çarparak beni sağ tarafa savurmuştur... Bana çarpan araç sürekli fren yaparak kullandığı aracınada, takla attırmaya sebebiyet vermiştir... Bana arkadan çarpan aracın kapılarını açıp, kaza yapan yurttaşları, tek tek çıkararak, yardım etmişimdir... Tüm bu anlattıklarıma rağmen olayları tamamı ile saptırarak çarpan ve kaçan benim olduğumu vurgulayan vicdan yoksunu kişilere ve bir gram reyting uğruna beni haksız suçsuz yere saygıdeğer halkıma rezil etmek isteyip, beni manşetlere çeken, sayın gazetecilere soruyorum! bu görüntülerden sonra kaleminiz ve vicdanınızla nasıl baş başa kalacaksınız çok merak ediyorum🙏'

👇👇

"Hakkımda iftira atan 'kaza yerinden kaçtı' diyen bana arkadan çarpanlara soruyorum yalanlarınızdan utanıyor musunuz? Bakın ben ordayım... Bana arkadan çarpan aracın kapılarını ben açtım çıkmalarına ben yardımcı oldum... Beni yalan iftira haberlerle manşetlere çekenler görüyor musunuz, ben kaza yerindeyim ambulansa doğru gidiyorum..."

"Hakkımda iftira atan 'kaza yerinden kaçtı' diyen bana arkadan çarpanlara soruyorum yalanlarınızdan utanıyor musunuz? Bakın ben ordayım... Bana arkadan çarpan aracın kapılarını ben açtım çıkmalarına ben yardımcı oldum... Beni yalan iftira haberlerle manşetlere çekenler görüyor musunuz, ben kaza yerindeyim ambulansa doğru gidiyorum..."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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