Tek Tek Kanıt Sundu: Cansız Manken Vahe Kılıçarslan Hakkındaki 'Çarpıp Kaçtı' İddialarına Fena Öfkelendi!
Tek Tek Kanıt Sundu: Cansız Manken Vahe Kılıçarslan Hakkındaki 'Çarpıp Kaçtı' İddialarına Fena Öfkelendi!
Ünlü sunucu ve eski manken Vahe Kılıçarslan gündemin öne çıkan ismi olmuştu. Hakkında çıkan 'çarpıp kaçtı' iddiaları kısa sürede gündem oldu. Kılıçarslan'ın aracına çaptığı öne sürülen Olcay Emine Yıldırım’ın yüzde 67 engelli kalmasına neden olduğu iddia edilmişti.
Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Vahe Kılıçarslan kazada suçsuz olduğunu ve kendisine iftira atıldığını açıkladı. Fotoğraf ve videolarla tek tek kanıt sunan ünlü sunucu hukuki süreç başlatacağını duyurdu.
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‘Cansız manken’ olarak bilinen eski manken ve sunucu Vahe Kılıçarslan, Afyonkarahisar’da 15 Temmuz 2023 tarihinde Olcay Emine Yıldırım’ın kayınpederi Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobille Korel Otel Kavşağı’nda çarpışmıştı.
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Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım kazayı hafif yaralı olarak atlatırken gelinleri Olcay Emine Yıldırım'ın 8 yaşındaki oğlu zarar görmesin diye üzerine kapaklandığı için kürek kemiğinin kırıldığı bilgisi verilmişti.
İşletme mühendisi Olcay Emine Yıldırım’ın, engelli kalmasına neden olduğu iddialarıyla suçlanan ünlü sunucu Vahe Kılıçarslan ise hakkındaki "çarpıp kaçtı" iddialarına fena patladı.
Olay yerinden fotoğraf paylaşan ünlü sunucu "Büyük iftira ile karşı karşıyayım... Karşılıklı mahkeme sürecinin devam ettiği ve hiçbir suçumun olmadığını belirterek konuyu sizlerle paylaşıyorum..." diyerek açıklama yaptı:
"Hemen yardımlarına ben koşup kapıları açıp, araçtan çıkmalarına destek ve yardımcı oldum....Ambulans ve trafik ekipleri geldi...Bana çarpan araçtaki aileyi ve Beni tedaviye aldılar... Afyon devlet hastanesine sürücü beyefendinin kızını Emine Yıldırım hanımefendiyi kaburga kırığından dolayı tedaviye aldılar..."
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Hakkındaki iddiaları redden Kılıçarslan "Kaza sonrası trafik polisinin alkol sıfır promil tutanağı... Bana iftira atanları ve hakkımda asılsız kaçtı diye haber yapanları tek tek mahkemeye vereceğim... Yalan iftira içerikli konuşanları yüce rabbime havale ediyorum 🙏" paylaşımını da ekleyip devam etti:
"Video kazadan sonra ambulansın geldiği dakikalar ve ben ordayım yaralı kazazede vatandaşlarla ilgilendikten sonra ambulanstaki çalışan sağlıkçının sorularına cevap veriyorum..."
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"Hakkımda iftira atan 'kaza yerinden kaçtı' diyen bana arkadan çarpanlara soruyorum yalanlarınızdan utanıyor musunuz? Bakın ben ordayım... Bana arkadan çarpan aracın kapılarını ben açtım çıkmalarına ben yardımcı oldum... Beni yalan iftira haberlerle manşetlere çekenler görüyor musunuz, ben kaza yerindeyim ambulansa doğru gidiyorum..."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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