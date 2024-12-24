Kadir Doğulu Kadınlar Matinesinde Transparan Gömleğiyle Dans 'Şovu' Yapınca Gözler Fena Kanadı!
Kadir Doğulu Kadınlar Matinesinde Transparan Gömleğiyle Dans 'Şovu' Yapınca Gözler Fena Kanadı!
Kardeşi Kadir Doğulu'yla olan polemikleriyle sıkça gündem olan Kemal Doğulu şu sıralar yeni moda programı ve sahne aldığı kadınlar matineleriyle adından söz ettiriyor. Matineler için şehir şehir gezen Doğulu, ağızları açık bırakan cinsten kombinleriyle de manşetlere oturuyor.
Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki kadınlar matinesi provasıyla dile düşen Kemal Doğulu bu kez de Mersin'de düzenlenen kadınlar matinesi sahnesinde yaptı yapacağını.
Bir tuhaf bulunan dansı anlamlandırılmaya çalışılan Doğulu'nun transparan gömleği de tat kaçırdı.
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İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi gündüz kuşağı yapımlarıyla hafızalara kazınan Kemal Doğulu moda programı denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biriydi.
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Pek çoğumuzun kuaför ve modacı kimliğiyle tandığı ünlü isim özellikle son dönemlerde şarkıcılığa soyunduğu halleriyle kadınlar matinelerinde sahne alıyor.
Kendisi matinelerdeki enterasan dansları, görenlere "Bu neydi şimdi?" dedirten türden kombinleri ve playback performanslarıyla dile düşmeye doyamıyor.
Hatta geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki sahnesi öncesi provasıyla goygoyculara meze olmuştu. Tarkan'ın "Şımarık" şarkısına playback yaparken kendini kaybeden Doğulu'nun tavırları göze aşırı batmıştı.
Kemal Doğulu bu kez de Mersin'de düzenlenen kadınlar matinesindeki performansıyla gündeme damgasını vurdu. Yine playback yeteneğini koşturan, bir enteresan danslarla kendince şovunu yaptı.
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Transparan bir gömlek giymeyi tercih eden Kemal Doğulu'nun bu halleri sosyal medya kullanıcılarına modacı kimliğini sorgulattI:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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