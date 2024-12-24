Kadir Doğulu Kadınlar Matinesinde Transparan Gömleğiyle Dans 'Şovu' Yapınca Gözler Fena Kanadı!

Kardeşi Kadir Doğulu'yla olan polemikleriyle sıkça gündem olan Kemal Doğulu şu sıralar yeni moda programı ve sahne aldığı kadınlar matineleriyle adından söz ettiriyor. Matineler için şehir şehir gezen Doğulu, ağızları açık bırakan cinsten kombinleriyle de manşetlere oturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'taki kadınlar matinesi provasıyla dile düşen Kemal Doğulu bu kez de Mersin'de düzenlenen kadınlar matinesi sahnesinde yaptı yapacağını.

Bir tuhaf bulunan dansı anlamlandırılmaya çalışılan Doğulu'nun transparan gömleği de tat kaçırdı.