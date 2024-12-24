Abartılı Pastalara Örnek Olmalı: Özge Özpirinçci Bakın Eşi Burak'ın Doğum Gününde Nasıl Bir İlke İmza Attı!
Abartılı Pastalara Örnek Olmalı: Özge Özpirinçci Bakın Eşi Burak'ın Doğum Gününde Nasıl Bir İlke İmza Attı!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Özpirinçci tüm doğallığını sosyal medya paylaşımlarına yansıtan isimlerden. Oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu bu kez de ikonikliğini konuşturdu. Biricik eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutlayan Özpirinçci alışmışım dışında bir pasta imzaya attı. Şatafatlı ve abartılı pastalara örnek niteliği taşıyan bu pasta görenlerin de karnını fena acıktırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrolünü Buğra Gülsoy'la paylaştığı Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Özge Özpirinçci, rol aldığı her yapımla yıldızını daha parlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Sandık Kokusu'ndaki 'Karsu' rolüyle kalbimizi fethetmeye devam eden ünlü oyuncu, yetenekleri ve birbirinden doğal halleriyle büyük bir beğeni topluyor.
Özpirinçci bunların dışında 2014 yılından bu yana beri aşk yaşadığı biricik aşkı Burak Yamantürk'le evliliği ve romantizm dolu aşklarıyla magazinde örnek teşkil ediyor.
Aşklarını ilk günkü gibi taze tutmayı başaran ünlü çift her halleriyle gözde olmayı, adlarından söz ettirmeyi de başarıyor.
Yamantürk'le 2021'de nikah masasına oturup çekirdek ailelerini kızları Mercan'la büyüten Özpirinçci geçtiğimiz gün eşinin doğum gününü kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Yamantürk'ün doğum günü mumunu pasta niyetine bir tabak dolusu mantıya saplayan Özge Özpirinçci yine farkını konuştururken, abartılı pastalara da meydan okudu.
❤️🧿❤️🧿
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın