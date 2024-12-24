Abartılı Pastalara Örnek Olmalı: Özge Özpirinçci Bakın Eşi Burak'ın Doğum Gününde Nasıl Bir İlke İmza Attı!

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özge Özpirinçci tüm doğallığını sosyal medya paylaşımlarına yansıtan isimlerden. Oldukça büyük bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu bu kez de ikonikliğini konuşturdu. Biricik eşi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutlayan Özpirinçci alışmışım dışında bir pasta imzaya attı. Şatafatlı ve abartılı pastalara örnek niteliği taşıyan bu pasta görenlerin de karnını fena acıktırdı.