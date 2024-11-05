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Kemal Doğulu'nun Yeni Formatlı Moda Programı 'Tarzını Seveyim'deki Kaos Dolu Olaylar Seviyesiz Bulundu!

Kemal Doğulu'nun Yeni Formatlı Moda Programı 'Tarzını Seveyim'deki Kaos Dolu Olaylar Seviyesiz Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 18:00

Kardeşi Kadir Doğulu'yla olan polemikleriyle sıkça gündem olan Kemal Doğulu bu kez de yeni programı 'Tarzını Seveyim'le gündem oldu. Kaos dolu yarışmada yaşananlar, konuşulanlar hatta kombinler izleyenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.

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Moda programı denildiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesi olan Kemal Doğulu daha önce İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi yapımlarla ekrana gelmişti.

Moda programı denildiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesi olan Kemal Doğulu daha önce İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi yapımlarla ekrana gelmişti.

Aslında kuaför ve modacı kimliğiyle tanıdığımız ancak şimdilerde şarkıcılığa soyunup kadınlar matinelerine çıkan Doğulu ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Aslında kuaför ve modacı kimliğiyle tanıdığımız ancak şimdilerde şarkıcılığa soyunup kadınlar matinelerine çıkan Doğulu ne yapsa gündem olmaya devam ediyor.

Oyuncu kardeşi Kadir Doğulu'yla bitmeyen polemikleriyle sıkça gündem olan ünlü modacı açıklamaları ve tepkileriyle de ortalığı kasıp kavuruyor.

Oyuncu kardeşi Kadir Doğulu'yla bitmeyen polemikleriyle sıkça gündem olan ünlü modacı açıklamaları ve tepkileriyle de ortalığı kasıp kavuruyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'a konuk olup, Kerimcan Durmaz'a benzetilmesine epey kızmıştı:

Kemal Doğulu bu kez de YouTube üzerinden yayınlanan yeni moda programı 'Tarzını Seveyim'in jüri koltuğuna oturdu.

Kemal Doğulu bu kez de YouTube üzerinden yayınlanan yeni moda programı 'Tarzını Seveyim'in jüri koltuğuna oturdu.

Her yeni bölümünde izleyenlerin ağızlarını bir karış açık bırakacak cinsten olayların yaşandığı program kısa sürede dikkat çekti.

Her yeni bölümünde izleyenlerin ağızlarını bir karış açık bırakacak cinsten olayların yaşandığı program kısa sürede dikkat çekti.
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Yarışmacılardan Recep Uçar'ın tanga detaylı kombiniyse görenleri afallattı tabii. Kendisine gelen "feminen olabilirsin" yorumuna çıkışan yarışmacıya bir de "sadece tanganı göstermek için buraya gelmişsin" yorumu yapıldı.

Yarışmacılardan Recep Uçar'ın tanga detaylı kombiniyse görenleri afallattı tabii. Kendisine gelen "feminen olabilirsin" yorumuna çıkışan yarışmacıya bir de "sadece tanganı göstermek için buraya gelmişsin" yorumu yapıldı.

İzleyenlere "Ben ne izledim şimdi!" diye hayatı sorgulatan anlar karşısında kullanıcılar da kayıtsız kalamadı:

İzleyenlere "Ben ne izledim şimdi!" diye hayatı sorgulatan anlar karşısında kullanıcılar da kayıtsız kalamadı:
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