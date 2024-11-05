Kemal Doğulu'nun Yeni Formatlı Moda Programı 'Tarzını Seveyim'deki Kaos Dolu Olaylar Seviyesiz Bulundu!

Kardeşi Kadir Doğulu'yla olan polemikleriyle sıkça gündem olan Kemal Doğulu bu kez de yeni programı 'Tarzını Seveyim'le gündem oldu. Kaos dolu yarışmada yaşananlar, konuşulanlar hatta kombinler izleyenlerin ağzını bir karış açık bıraktı.