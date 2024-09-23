"Seni Eşcinsel Olarak Biliyoruz": Kemal Doğulu, Hülya Avşar'ın Kerimcan Durmaz Benzetmesine Çok Sinirlendi!
"Seni Eşcinsel Olarak Biliyoruz": Kemal Doğulu, Hülya Avşar'ın Kerimcan Durmaz Benzetmesine Çok Sinirlendi!
Hülya Avşar, YouTube'da yayınlanan programında konuk ettiği Kemal Doğulu'ya cinsel yönelimi hakkında sorular sorarken 'seni eşcinsel olarak biliyoruz' dedi. Bunun üzerine cinsiyetçi olmadığını belirtmesi üzerine Avşar kızından gelen 'Kerimcan Durmaz' benzetmesi Doğulu'yu kızdırdı.
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İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi yapımlarla adından sık sık söz ettiren Kemal Doğulu moda programı denildiğinde akıllara gelen yegane isimlerden biri oldu.
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Kuaför ve modacı kimliğiyle tanınan ancak son dönemlerde bir de şarkıcılığa soyunan Kemal Doğulu, sahne aldığı kadınlar matineleriyle de öne çıkıyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Kemal Doğulu, hem kardeşi hem de ortağı olan Kadir Doğulu ile yaşadığı sorunlarla dikkat çekiyor.
Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu, Hülya Avşar'ın sorularıyla zaman zaman terlerken bir olay epey gündem oldu.
"Partner seçimini anlayamadım" diyen Avşar "Hepimiz seni eşcinsel olarak biliyoruz. Sonuçta sen hanımlarla da beraber olduğunu söylüyorsun, olabilir" ifadelerini kullandı.
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Bunun üzerine "Ben hiçbir zaman öyleyim ya da böyleyim demedim. Ben cinsiyetçi değilim" diyen Doğulu'ya "Heh!" diyerek tepki veren Hülya Avşar'dan "Kerimcan hoş geldin" cevabı geldi.
Kerimcan Durmaz'a benzettiği için sinirlenen Doğulu "Hayır. Lütfen, Allah aşkına! Midem bulandı ismini bile duyunca" diyerek tepki gösterdi.
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