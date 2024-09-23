"Seni Eşcinsel Olarak Biliyoruz": Kemal Doğulu, Hülya Avşar'ın Kerimcan Durmaz Benzetmesine Çok Sinirlendi!

Hülya Avşar, YouTube'da yayınlanan programında konuk ettiği Kemal Doğulu'ya cinsel yönelimi hakkında sorular sorarken 'seni eşcinsel olarak biliyoruz' dedi. Bunun üzerine cinsiyetçi olmadığını belirtmesi üzerine Avşar kızından gelen 'Kerimcan Durmaz' benzetmesi Doğulu'yu kızdırdı.