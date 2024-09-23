Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitiren Metin Arolat'ın Son Saniyelerini Gören Dinleyicinin Sözleri Kan Dondurdu!
Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitiren Metin Arolat'ın Son Saniyelerini Gören Dinleyicinin Sözleri Kan Dondurdu!
Sahnede geçirdiği kalp krizi yüzünden vefat eden Metin Arolat'ın son saniyelerine tanık olan bir görgü tanıdığı Aramızda Kalmasın'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. 'İhmalkarlık' açıklaması da tüyleri diken diken etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da çıktığı sahnede ilk şarkısını söylediği anlarda fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahneye gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra kalbi yeniden atmaya başlayan ünlü sanatçı hastane yolunda yaşamını yitirdi.
Metin Arolat’ın fenalaşmadan önce çıktığı sahnesinde kendisini dinlemeye gelen izleyicilerden biri de bugün Aramızda Kalmasın programına canlı olarak bağlandı.
Arolat'ın son saniyelerini anbean anlatan görgü tanığı, bu vefatın "ihmalkarlık" yüzünden olduğunu savunup, "Sahnede düştükten sonra 30 dakika boyunca nefes alıyordu. Ambulans geç çağırıldı. Sağlık görevlileri geldiğinde kalbi durmuştu" dedi.
👇👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın