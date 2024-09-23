Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitiren Metin Arolat'ın Son Saniyelerini Gören Dinleyicinin Sözleri Kan Dondurdu!

Sahnede geçirdiği kalp krizi yüzünden vefat eden Metin Arolat'ın son saniyelerine tanık olan bir görgü tanıdığı Aramızda Kalmasın'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. 'İhmalkarlık' açıklaması da tüyleri diken diken etti.