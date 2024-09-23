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Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitiren Metin Arolat'ın Son Saniyelerini Gören Dinleyicinin Sözleri Kan Dondurdu!

Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitiren Metin Arolat'ın Son Saniyelerini Gören Dinleyicinin Sözleri Kan Dondurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.09.2024 - 14:12

Sahnede geçirdiği kalp krizi yüzünden vefat eden Metin Arolat'ın son saniyelerine tanık olan bir görgü tanıdığı Aramızda Kalmasın'a bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. 'İhmalkarlık' açıklaması da tüyleri diken diken etti.

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İstanbul'da çıktığı sahnede ilk şarkısını söylediği anlarda fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

İstanbul'da çıktığı sahnede ilk şarkısını söylediği anlarda fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.

Sahneye gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra kalbi yeniden atmaya başlayan ünlü sanatçı hastane yolunda yaşamını yitirdi.

Sahneye gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldıktan sonra kalbi yeniden atmaya başlayan ünlü sanatçı hastane yolunda yaşamını yitirdi.

Epey ağır bir diyet yaptığı ve kalbinin dayanamadığı söylenen sevilen şarkıcının ölümü hakkında çeşitli iddialar da ortaya çıktı:

Metin Arolat’ın fenalaşmadan önce çıktığı sahnesinde kendisini dinlemeye gelen izleyicilerden biri de bugün Aramızda Kalmasın programına canlı olarak bağlandı.

Metin Arolat’ın fenalaşmadan önce çıktığı sahnesinde kendisini dinlemeye gelen izleyicilerden biri de bugün Aramızda Kalmasın programına canlı olarak bağlandı.

Arolat'ın son saniyelerini anbean anlatan görgü tanığı, bu vefatın "ihmalkarlık" yüzünden olduğunu savunup, "Sahnede düştükten sonra 30 dakika boyunca nefes alıyordu. Ambulans geç çağırıldı. Sağlık görevlileri geldiğinde kalbi durmuştu" dedi.

Arolat'ın son saniyelerini anbean anlatan görgü tanığı, bu vefatın "ihmalkarlık" yüzünden olduğunu savunup, "Sahnede düştükten sonra 30 dakika boyunca nefes alıyordu. Ambulans geç çağırıldı. Sağlık görevlileri geldiğinde kalbi durmuştu" dedi.

Açıklamasıyla kan donduran tanığım 'Büyük ihmalkarlık vardı. Erken müdahale edilseydi, yaşardı' demesi de gündeme bomba gibi düştü:

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