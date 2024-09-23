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Milano'da Şov Yapan Hadise'den Photoshopsuz Fotoğrafını Eleştiren Kullanıcıya Kapak Gibi Yanıt!

Milano'da Şov Yapan Hadise'den Photoshopsuz Fotoğrafını Eleştiren Kullanıcıya Kapak Gibi Yanıt!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.09.2024 - 12:03

Modanın nabzını tutmayı sevdiğini bildiğimiz Hadise, Milano Moda Haftası'ndaki paylaşımlarıyla gündem oldu. Bir fotoğrafına shop yapmadığı için takipçisinden eleştiri alan ünlü şarkıcıdan sağlam bir cevap geldi.

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Dillere pelesenk olan şarkıları, görenleri hayran bırakan türden sahne şovları, gündemden düşmeyen sahne kostümleri derken her haliyle olay olan Hadise manşetlerde yerini korumaya devam ediyor.

Dillere pelesenk olan şarkıları, görenleri hayran bırakan türden sahne şovları, gündemden düşmeyen sahne kostümleri derken her haliyle olay olan Hadise manşetlerde yerini korumaya devam ediyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazinin önde gelen ünlülerinden bir tanesi olan güzel şarkıcı son günlerde gittiği Milano Moda Haftası'yla konuşuluyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazinin önde gelen ünlülerinden bir tanesi olan güzel şarkıcı son günlerde gittiği Milano Moda Haftası'yla konuşuluyor.

Milano'ya gittiği gündem bu yana her pozuyla ayrı gündem oldu kendisi. Ünlü şarkıcı iddialı bulunan transparan kombiniyle paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Milano'ya gittiği gündem bu yana her pozuyla ayrı gündem oldu kendisi. Ünlü şarkıcı iddialı bulunan transparan kombiniyle paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Beğeniler ve övgü yorumları kadar eleştiri de alan Hadise'nin art arda eklediği fotoğraflardan bir tanesi kimilerinin dikkatini çekti.

Beğeniler ve övgü yorumları kadar eleştiri de alan Hadise'nin art arda eklediği fotoğraflardan bir tanesi kimilerinin dikkatini çekti.

Ünlü şarkıcı içlerinden "Sondan bir önceki kareye photoshop yapmayı unutmuşsunuz 👏👏" diyerek eleştiren bir kullanıcının yorumunu görmezden gelmedi.

Ünlü şarkıcı içlerinden "Sondan bir önceki kareye photoshop yapmayı unutmuşsunuz 👏👏" diyerek eleştiren bir kullanıcının yorumunu görmezden gelmedi.
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Shop yapmayı unutmadığını belirten Hadise'den "Her ışıkta vücut farklı çıkabilir bilerek bıraktım böyle. Çünkü kendimle ilgili photosop derdim yok…" cevabı geldi.

Shop yapmayı unutmadığını belirten Hadise'den "Her ışıkta vücut farklı çıkabilir bilerek bıraktım böyle. Çünkü kendimle ilgili photosop derdim yok…" cevabı geldi.

Hadise'nin kendisini pas geçmediğini gören kullanıcı "Reelde görseniz heralde saçımı başımı yolardınız. Size de egonuza da sevgiler ! 👍🏻" dedi.

Hadise'nin kendisini pas geçmediğini gören kullanıcı "Reelde görseniz heralde saçımı başımı yolardınız. Size de egonuza da sevgiler ! 👍🏻" dedi.

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