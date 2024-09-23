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Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Bomba İtiraflarda Bulundu!

Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Bomba İtiraflarda Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
23.09.2024 - 09:54

Cezaevinden tahliye olduktan sonra gündemde kalmak için elinden geleni yapan Dilan Polat ilk kez açıklamalarda bulundu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan olaylı fenomen, zamanında başına taktığı dolarların sahte olduğunu da belirterek hatalarını fark ettiğini dile getirdi. 

Kaynak: SABAH

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Güzellik sektörüne geçiş yaptıktan çok kısa süre sonra adeta servet sahibi olan Dilan ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı önce vatandaşların tepkisini çekmiş ardından da MASAK'ın radarına takılmıştı.

Güzellik sektörüne geçiş yaptıktan çok kısa süre sonra adeta servet sahibi olan Dilan ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı önce vatandaşların tepkisini çekmiş ardından da MASAK'ın radarına takılmıştı.

Görenlere her seferinden "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" dedirtecek cinsten paylaşımlar yapan ikili başta vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suçlamayla 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görenlere her seferinden "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" dedirtecek cinsten paylaşımlar yapan ikili başta vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suçlamayla 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kimilerine göre yıllarca cezaevinde yatacakları düşünülen Dilan Polat 19 Ağustos'ta, Engin Polat'sa 6 Eylül'de tahliye oldu. İkilinin tahliyesi kamuoyunda büyük tartışmalar yarattı.

Kimilerine göre yıllarca cezaevinde yatacakları düşünülen Dilan Polat 19 Ağustos'ta, Engin Polat'sa 6 Eylül'de tahliye oldu. İkilinin tahliyesi kamuoyunda büyük tartışmalar yarattı.

Kısa süre sonra sosyal medyasına koşan Dilan Polat olaylı tahliyesinden sonra ilk kez Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Tahliyesinin tepkiyle karşılanmasını "üzücü" bulan Dilan, en kötüsünün haklılıklarını anlatacak ortam bulamamak olduğunu belirtti:

Kısa süre sonra sosyal medyasına koşan Dilan Polat olaylı tahliyesinden sonra ilk kez Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Tahliyesinin tepkiyle karşılanmasını "üzücü" bulan Dilan, en kötüsünün haklılıklarını anlatacak ortam bulamamak olduğunu belirtti:

'Her gün yeni bir iddia ortaya atılırken dikkat kesilenler, şimdi lehimize olan kanıtları, çürütülen iddiaları görmezden geliyor. Kamuoyu aylarca ortada bir kanıt olmadan yanlış yönlendirildi. Bir tane belge yoktu, düşünebiliyor musunuz? Daha iddianame bile hazırlanmamışken, soruşturma devam ediyorken 'Kara para' dendi, 'Bahis' dendi ve kimse çıkıp 'Hani belge?' diye sormadı. Kamuoyunda bir linç furyası başladı ve sonrasında da sesimiz duyulmaz oldu.'

"İddianame düzenlendiğinde avukatlarımız tanık ifadelerinden başka delil olmadığını açıklamıştı. Bu beyanlar da tek tek çürütüldü, hem de devlet arşivlerinden alınan evraklarla."

"İddianame düzenlendiğinde avukatlarımız tanık ifadelerinden başka delil olmadığını açıklamıştı. Bu beyanlar da tek tek çürütüldü, hem de devlet arşivlerinden alınan evraklarla."

'Örneğin benimle 16 Mart 2021'de Ortaköy'de buluşup yüz yüze tanıştığını iddia eden bir tanık vardı, ben o tarihte ameliyat olmuş ve söylediği yerde hiç bulunmamıştım. Yine eşim Engin ile Haziran 2021'de Tuzla'da buluşup eşime para verdiğini iddia eden biri vardı, bu kişiye ait emniyetten HTS Baz istasyonu kayıtları geldi ve bu kişinin söylediği tarihlerde İstanbul'a gelmediği ortaya çıktı. Yine Engin'in 2 Nisan 2017'de ülkeye girişinin gözüktüğü ama çıkışının olmadığı iddiası vardı ve yasadışı yollardan ülkemizden çıkış yaptığı söyleniyordu. Bunun da yalan olduğunu e-devletten aldığımız evrak ile ispat ettik.'

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1 Nisan 2017 tarihinde ailece resmi yollardan birlikte çıkış yaptıklarını barkodlu belge ile gösterdikleri 'Masumiyet karinesi'ne değinen Dilan Polat, "Tüm davalarda, reyting ne yazık ki bunu da yok etti. Soruşturmada gizlilik kararı vardı, bilgi sahibi değilken, ellerinde kanıt olmadan bizi etkileşime kurban ettiler" ifadelerini kullandı.

1 Nisan 2017 tarihinde ailece resmi yollardan birlikte çıkış yaptıklarını barkodlu belge ile gösterdikleri 'Masumiyet karinesi'ne değinen Dilan Polat, "Tüm davalarda, reyting ne yazık ki bunu da yok etti. Soruşturmada gizlilik kararı vardı, bilgi sahibi değilken, ellerinde kanıt olmadan bizi etkileşime kurban ettiler" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda bir kesim tarafından aleyhlerinde haberler yapıldığını söyleyen fenomen, 'Kızmıyorum, önlerine ne sunulduysa onu gördü, dinledi insanlar ama keşke 'Hani kanıtı?' diye soran çıksaydı. Bir asılsız ihbardan ve hayatımızda hiç görmediğimiz, hükümlü insanların yalan beyanları yüzünden çok zor, çok acı olaylar yaşadık' dedi.

İçerde yattığı 9 ay boyunca kendisiyle çok hesaplaştığının ve yüzleştiğinin altını çizerek hataları olduğunu kabul etti: "Farkında olmadan toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. İşimin en önemli kısmı sosyal medyada içerik üreterek yürüyor."

İçerde yattığı 9 ay boyunca kendisiyle çok hesaplaştığının ve yüzleştiğinin altını çizerek hataları olduğunu kabul etti: "Farkında olmadan toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. İşimin en önemli kısmı sosyal medyada içerik üreterek yürüyor."

'Bu çerçevede yaptığım ve daha önce dünyada birçok fenomen tarafından defalarca kez yapılan paylaşımlar toplumun gözüne ilk yapan benmişim gibi lanse edildi. Paylaşımların bir kısmı kesilerek öncesi veya sonrası yayınlanmadan bilinçli şekilde reyting uğruna kötü lanse edildi, aylarca aynı olumsuz videolar kesilerek her gün medyada kamuoyunda algı oluşturmak adına bilinçli şekilde yayınlandı.'

"Oysa dünyada başına ilk dolar takan ve içerik üreten fenomen ben olmadığım gibi, kocasından güller alan ilk kadın da ben değildim" diyerek tepki gösteren Dilan Polat, o dolarların da sahte olduğunu iddia etti.

"Oysa dünyada başına ilk dolar takan ve içerik üreten fenomen ben olmadığım gibi, kocasından güller alan ilk kadın da ben değildim" diyerek tepki gösteren Dilan Polat, o dolarların da sahte olduğunu iddia etti.

'Yaptığım gösterişli içerik paylaşımları, toplumda yaşanan ekonomik sıkıntılar da dikkate alınınca olumsuz tepki aldı, daha hassas, dikkatli davranmalıydım. Bu tarz paylaşımları tekrarlamayı düşünmüyorum. Sağduyulu, olumlu, toplumu rahatsız etmeyecek içerikler paylaşmaya özen göstereceğim.'

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