Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Bomba İtiraflarda Bulundu!
Tahliyesiyle Tartışma Yaratan Dilan Polat Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Kez Bomba İtiraflarda Bulundu!
Cezaevinden tahliye olduktan sonra gündemde kalmak için elinden geleni yapan Dilan Polat ilk kez açıklamalarda bulundu. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan olaylı fenomen, zamanında başına taktığı dolarların sahte olduğunu da belirterek hatalarını fark ettiğini dile getirdi.
Kaynak: SABAH
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Güzellik sektörüne geçiş yaptıktan çok kısa süre sonra adeta servet sahibi olan Dilan ve Engin Polat'ın şatafatlı hayatı önce vatandaşların tepkisini çekmiş ardından da MASAK'ın radarına takılmıştı.
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Görenlere her seferinden "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" dedirtecek cinsten paylaşımlar yapan ikili başta vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi birçok suçlamayla 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kimilerine göre yıllarca cezaevinde yatacakları düşünülen Dilan Polat 19 Ağustos'ta, Engin Polat'sa 6 Eylül'de tahliye oldu. İkilinin tahliyesi kamuoyunda büyük tartışmalar yarattı.
Kısa süre sonra sosyal medyasına koşan Dilan Polat olaylı tahliyesinden sonra ilk kez Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Tahliyesinin tepkiyle karşılanmasını "üzücü" bulan Dilan, en kötüsünün haklılıklarını anlatacak ortam bulamamak olduğunu belirtti:
"İddianame düzenlendiğinde avukatlarımız tanık ifadelerinden başka delil olmadığını açıklamıştı. Bu beyanlar da tek tek çürütüldü, hem de devlet arşivlerinden alınan evraklarla."
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1 Nisan 2017 tarihinde ailece resmi yollardan birlikte çıkış yaptıklarını barkodlu belge ile gösterdikleri 'Masumiyet karinesi'ne değinen Dilan Polat, "Tüm davalarda, reyting ne yazık ki bunu da yok etti. Soruşturmada gizlilik kararı vardı, bilgi sahibi değilken, ellerinde kanıt olmadan bizi etkileşime kurban ettiler" ifadelerini kullandı.
İçerde yattığı 9 ay boyunca kendisiyle çok hesaplaştığının ve yüzleştiğinin altını çizerek hataları olduğunu kabul etti: "Farkında olmadan toplumun hassas noktalarını göz ardı eden paylaşımlar yapmışım. İşimin en önemli kısmı sosyal medyada içerik üreterek yürüyor."
"Oysa dünyada başına ilk dolar takan ve içerik üreten fenomen ben olmadığım gibi, kocasından güller alan ilk kadın da ben değildim" diyerek tepki gösteren Dilan Polat, o dolarların da sahte olduğunu iddia etti.
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