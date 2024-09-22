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Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı Sessiz Sedasız Evlendiğini Sosyal Medyadan Duyurdu!

Eski Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı Sessiz Sedasız Evlendiğini Sosyal Medyadan Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 13:06

Survivor All Star 2022 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldıran Nisa Bölükbaşı sevgilisi Yiğit İnandı ile sessiz sedasız evlendi.

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Nisa Bölükbaşı, ekranların en popüler yarışma programlarından Survivor ile yakından tanıdığımız isimlerden biri olmuştu.

Nisa Bölükbaşı, ekranların en popüler yarışma programlarından Survivor ile yakından tanıdığımız isimlerden biri olmuştu.

Zaman zaman agresif tavırları, hal ve hareketleri, parkurlardaki performanslarıyla yarışmaya damga vuran Nisa, 2022 Survivor All Star sezonunun şampiyonu olmuş ve kupa kaldırmıştı.

Zaman zaman agresif tavırları, hal ve hareketleri, parkurlardaki performanslarıyla yarışmaya damga vuran Nisa, 2022 Survivor All Star sezonunun şampiyonu olmuş ve kupa kaldırmıştı.

Bir dönem yarışmadaki Ogeday ve Barış'la olan ilişkisiyle gündem olan fenomen yarışmacı yapımdan sonra yeni aşkıyla öne çıkmıştı.

Bir dönem yarışmadaki Ogeday ve Barış'la olan ilişkisiyle gündem olan fenomen yarışmacı yapımdan sonra yeni aşkıyla öne çıkmıştı.

Bölükbaşı, popüler sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuş ve ilişkilerini kimseden saklamamıştı.

Bölükbaşı, popüler sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile aşk yaşamaya başladığını duyurmuş ve ilişkilerini kimseden saklamamıştı.

Geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız yüzük takan ikilinin sosyal medyada paylaşılan nişan pozu da çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz haziran ayında sessiz sedasız yüzük takan ikilinin sosyal medyada paylaşılan nişan pozu da çok konuşulmuştu.
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Ünlü ikili cephesinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yiğit İnandı'nın arabaya binerken verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" notuyla paylaşınca takipçilerini şoke etti.

Ünlü ikili cephesinde bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yiğit İnandı'nın arabaya binerken verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" notuyla paylaşınca takipçilerini şoke etti.

Nisa Bölükbaşı bu pozdan sonra sessiz sedasız dünya evine girdiğini duyurdu. Evlenen iki fenomen nikah sonrası çekildiği kareyi böyle paylaştı.

Nisa Bölükbaşı bu pozdan sonra sessiz sedasız dünya evine girdiğini duyurdu. Evlenen iki fenomen nikah sonrası çekildiği kareyi böyle paylaştı.

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