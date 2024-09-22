Metin Arolat'ın Ölümünde Zayıflamak İçin Kullanılan Hap ve İğne İddiası Ortaya Çıktı!
Metin Arolat'ın Ölümünde Zayıflamak İçin Kullanılan Hap ve İğne İddiası Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Bir otelde çıktığı sahnede henüz ilk şarkısını söylerken fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, sanat dünyasını yasa boğan ölümle ilgili bu sefer de zayıflamak için kullanılan iğne ve hep iddiası ortaya çıktı!
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İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir otelde dinleyicileriyle buluşan Metin Arolat, ara verdiği performansına kaldığı yerden devam etmek için sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylediği anlarda yere yığıldı.
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Acil olarak sahneye çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları uzun süreli kalp masajından sonra Arolat’ın duran kalbini tekrardan çalıştırdı. Ancak hastane yolunda tekrar durdu. Ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tüm sanat dünyasını yasa boğan haber alınca hastaneye koşan Demet Sağıroğlu'ysa gözyaşları içinde açıklama yapmış ve "ölüm diyeti" sözleriyle dikkat çekmişti.
Zayıflamak için yoğun çaba harcadığı söylenen Arolat'ın 11 Mart'ta yaptığı bu paylaşımına da "Şuraya bir dua bırakıyorum: Tekrar şu kiloya döneyim Allahım amin 🙏🏻🥰" notu eklediği görüldü.
Hürriyet'te yer alan habere göre; kalp krizi yüzünden 52 yaşında yaşama veda eden sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddiası ortaya çıktı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Elvan Odabaşı ise "40 yaş üstünde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme planı bireylerde kas kaybına neden oluyor" diyerek devam etti:
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