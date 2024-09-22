Metin Arolat'ın Ölümünde Zayıflamak İçin Kullanılan Hap ve İğne İddiası Ortaya Çıktı!

'Bu sanki önemsiz bir şey gibi algılanıyor. Kası sanki kolda bacakta görünen bir şey gibi düşünüyoruz ama kalp de o kaslar ile donatılmış organlardan biri. Sürekli düşük kalorili diyet yapıyor olmak ne yazık ki kalp kasımızı da kuvvetsizleştiriyor. Metin Bey neticede sahneye çıkıyor. Bu da bir stres kaynağı olabilir. Stres gerçekten beslenme ile ilgili stokları kontrol eder. Bu kalp ile ilgili de tablo olabilir. İş adamları, siyasetçiler, sanatçılar gibi stres altındakilerin çok iyi beslenmeli, gıda takviyeleri iyi yapılmalı.'