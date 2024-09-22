Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Metin Arolat'ın Ölümünde Zayıflamak İçin Kullanılan Hap ve İğne İddiası Ortaya Çıktı!

Metin Arolat'ın Ölümünde Zayıflamak İçin Kullanılan Hap ve İğne İddiası Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 12:14

Bir otelde çıktığı sahnede henüz ilk şarkısını söylerken fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, sanat dünyasını yasa boğan ölümle ilgili bu sefer de zayıflamak için kullanılan iğne ve hep iddiası ortaya çıktı!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir otelde dinleyicileriyle buluşan Metin Arolat, ara verdiği performansına kaldığı yerden devam etmek için sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylediği anlarda yere yığıldı.

İstanbul Kozyatağı'nda bulunan bir otelde dinleyicileriyle buluşan Metin Arolat, ara verdiği performansına kaldığı yerden devam etmek için sahneye döndüğünde ilk şarkısını söylediği anlarda yere yığıldı.

Acil olarak sahneye çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları uzun süreli kalp masajından sonra Arolat’ın duran kalbini tekrardan çalıştırdı. Ancak hastane yolunda tekrar durdu. Ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acil olarak sahneye çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları uzun süreli kalp masajından sonra Arolat’ın duran kalbini tekrardan çalıştırdı. Ancak hastane yolunda tekrar durdu. Ünlü şarkıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tüm sanat dünyasını yasa boğan haber alınca hastaneye koşan Demet Sağıroğlu'ysa gözyaşları içinde açıklama yapmış ve "ölüm diyeti" sözleriyle dikkat çekmişti.

Tüm sanat dünyasını yasa boğan haber alınca hastaneye koşan Demet Sağıroğlu'ysa gözyaşları içinde açıklama yapmış ve "ölüm diyeti" sözleriyle dikkat çekmişti.

"Sahneye çıktıktan 20 dakika sonra kötü olmuş, arka tarafa gitmiş. “Tamam iyiyim” deyip tekrar sahneye çıkmış. Rejim yapıyordu, bizde vardır ölüm diyetleri, herhalde kalbi kaldırmadı...”

Zayıflamak için yoğun çaba harcadığı söylenen Arolat'ın 11 Mart'ta yaptığı bu paylaşımına da "Şuraya bir dua bırakıyorum: Tekrar şu kiloya döneyim Allahım amin 🙏🏻🥰" notu eklediği görüldü.

Zayıflamak için yoğun çaba harcadığı söylenen Arolat'ın 11 Mart'ta yaptığı bu paylaşımına da "Şuraya bir dua bırakıyorum: Tekrar şu kiloya döneyim Allahım amin 🙏🏻🥰" notu eklediği görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kalp krizi yüzünden 52 yaşında yaşama veda eden sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddiası ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; kalp krizi yüzünden 52 yaşında yaşama veda eden sanatçının zayıflamak için hem iğne hem de hap kullandığı iddiası ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konuyla ilgili açıklama yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Elvan Odabaşı ise "40 yaş üstünde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme planı bireylerde kas kaybına neden oluyor" diyerek devam etti:

Konuyla ilgili açıklama yapan Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Elvan Odabaşı ise "40 yaş üstünde mevcut kalori ihtiyacının altında kalan beslenme planı bireylerde kas kaybına neden oluyor" diyerek devam etti:

'Bu sanki önemsiz bir şey gibi algılanıyor. Kası sanki kolda bacakta görünen bir şey gibi düşünüyoruz ama kalp de o kaslar ile donatılmış organlardan biri. Sürekli düşük kalorili diyet yapıyor olmak ne yazık ki kalp kasımızı da kuvvetsizleştiriyor. Metin Bey neticede sahneye çıkıyor. Bu da bir stres kaynağı olabilir. Stres gerçekten beslenme ile ilgili stokları kontrol eder. Bu kalp ile ilgili de tablo olabilir. İş adamları, siyasetçiler, sanatçılar gibi stres altındakilerin çok iyi beslenmeli, gıda takviyeleri iyi yapılmalı.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın