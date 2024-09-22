Armağan Çağlayan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat'ın Acısını Hıçkırarak Gözyaşlarıyla Anlattı!

İstanbul'da bir otelde sahne aldığı anlarda kalp krizi geçiren Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Balçiçek İlter'in programında gözyaşları içinde acısını anlattı.