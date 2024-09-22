Armağan Çağlayan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat'ın Acısını Hıçkırarak Gözyaşlarıyla Anlattı!
Armağan Çağlayan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat'ın Acısını Hıçkırarak Gözyaşlarıyla Anlattı!
İstanbul'da bir otelde sahne aldığı anlarda kalp krizi geçiren Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Balçiçek İlter'in programında gözyaşları içinde acısını anlattı.
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"Dert Değil" şarkısı ile 90'lı yıllara damga vuran, o dönemden beri en sevilen şarkıcılardan biri olan Metin Arolat'tan gelen acı haber tüm sevenlerini yasa boğdu.
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Ünlü şarkıcı, İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı bir otelde ilk şarkısını söylemeye başladığı anlarda aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren Arolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaptığı ağır diyet yüzünden vefat ettiği öne sürülen Metin Arolat hakkında ağlayarak açıklama yapan Demet Sarıoğlu'nun "ölümcül diyet" açıklamasıysa çok konuşuldu.
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerin ardından unutulmaz şarkıcının cenazesi ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi.
Her detayıyla yüreğimizi yakan Metin Arolat'ın hayatını kaybetmeden iki gün önce Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına konuk olduğu da ortaya çıktı.
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Çağlayan geçtiğimiz gün de Ekol Tv'den Balçiçek İlter'in yayınına bağlandı. Yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan ünlü isim gözyaşlarına boğuldu.
Zaman zaman konuşmakta dahi güçlük çeken Armağan Çağlayan, “Balçiçek Hanım, diyorlar ya evlat acısı başka. Anne baba acısı çok başka diye. Arkadaş acısı daha başkaymış galiba..." diyerek devam etti:
"İyi şeyleri bana video yayınlandıktan sonra atıyordu. Öyle şeyleri çok takip ederdi. Hissettiğim bir şeyi söylemek istiyorum: Metin Arolat 90'lı yılların starlarından birisiydi. İnsanların hayatlarından çocukluklarından bir şey eksildi.”
İşte Armağan Çağlayan'ın yürek sızlatan konuşması:
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