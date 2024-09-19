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İbo'nun Gelini Yasemin Tatlıses'ten Kavga Sonrası THY Kara Listesine Alınan Dilan Çıtak'a Biletli Nispet

İbo'nun Gelini Yasemin Tatlıses'ten Kavga Sonrası THY Kara Listesine Alınan Dilan Çıtak'a Biletli Nispet

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.09.2024 - 17:16

Uçakta yaşadığı kedi krizi sonrası ilk olarak hostese saldıran ardından da polise tehditler savuran Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları (THY)  tarafından kara listeye alınmıştı. Olayın ardından daha önce de bir paylaşım yapıp silen yengesi Yasemin Tatlıses'ten bu sefer de nispet tadında bir paylaşım geldi.

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Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde bindiği Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında olay yaşamıştı. Kedisini pusete koymadığı için hostesten uyarı almasıyla başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde bindiği Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında olay yaşamıştı. Kedisini pusete koymadığı için hostesten uyarı almasıyla başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Tüm detayları ve olay anını içeriğimizde vermiştik:

Kavga sonrası karakola götürülmek üzere uçaktan indirilen ünlü şarkıcı apronda da polis memurlarıyla tartışmıştı.

Kavga sonrası karakola götürülmek üzere uçaktan indirilen ünlü şarkıcı apronda da polis memurlarıyla tartışmıştı.

“Üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Seni burada yerler koçum" sözleri büyük tartışma yaratmıştı:

"Yaptığımdan asla utanmıyorum" diyerek açtığı canlı yayından açıklama yapan Çıtak, "Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım. Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!" sözleriyle kendini savundu.

"Yaptığımdan asla utanmıyorum" diyerek açtığı canlı yayından açıklama yapan Çıtak, "Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım. Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!" sözleriyle kendini savundu.

Tüm detayları da içeriğimizde:

Dilan'ın böylesi bir olayla gündeme oturmasından sonra dikkat çeken paylaşımlar oldu. Bunlardan biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla evli olan Yasemin Tatlıses'ten geldi.

Dilan'ın böylesi bir olayla gündeme oturmasından sonra dikkat çeken paylaşımlar oldu. Bunlardan biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla evli olan Yasemin Tatlıses'ten geldi.

Manidar bir söz paylaştıktan kısa süre sonra gönderisini silen Yasemin gelinin, görümcesine gönderme yaptığı düşünüldü:

O paylaşımdan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Yasemin Tatlıses bugün sosyal medya hesabından yeni bir story paylaştı.

O paylaşımdan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Yasemin Tatlıses bugün sosyal medya hesabından yeni bir story paylaştı.
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THY biletini paylaşan Yasemin Tatlıses'in bu hareketi, pek çok kişi tarafından kara listeye alınan görümcesine bir 'nispet' olarak yorumlandı.

THY biletini paylaşan Yasemin Tatlıses'in bu hareketi, pek çok kişi tarafından kara listeye alınan görümcesine bir 'nispet' olarak yorumlandı.

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