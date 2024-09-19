İbo'nun Gelini Yasemin Tatlıses'ten Kavga Sonrası THY Kara Listesine Alınan Dilan Çıtak'a Biletli Nispet
İbo'nun Gelini Yasemin Tatlıses'ten Kavga Sonrası THY Kara Listesine Alınan Dilan Çıtak'a Biletli Nispet
Uçakta yaşadığı kedi krizi sonrası ilk olarak hostese saldıran ardından da polise tehditler savuran Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kara listeye alınmıştı. Olayın ardından daha önce de bir paylaşım yapıp silen yengesi Yasemin Tatlıses'ten bu sefer de nispet tadında bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde bindiği Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında olay yaşamıştı. Kedisini pusete koymadığı için hostesten uyarı almasıyla başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kavga sonrası karakola götürülmek üzere uçaktan indirilen ünlü şarkıcı apronda da polis memurlarıyla tartışmıştı.
"Yaptığımdan asla utanmıyorum" diyerek açtığı canlı yayından açıklama yapan Çıtak, "Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım. Açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı!" sözleriyle kendini savundu.
Dilan'ın böylesi bir olayla gündeme oturmasından sonra dikkat çeken paylaşımlar oldu. Bunlardan biri de İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yla evli olan Yasemin Tatlıses'ten geldi.
O paylaşımdan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Yasemin Tatlıses bugün sosyal medya hesabından yeni bir story paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
THY biletini paylaşan Yasemin Tatlıses'in bu hareketi, pek çok kişi tarafından kara listeye alınan görümcesine bir 'nispet' olarak yorumlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın