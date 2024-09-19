İbo'nun Gelini Yasemin Tatlıses'ten Kavga Sonrası THY Kara Listesine Alınan Dilan Çıtak'a Biletli Nispet

Uçakta yaşadığı kedi krizi sonrası ilk olarak hostese saldıran ardından da polise tehditler savuran Dilan Çıtak, Türk Hava Yolları (THY) tarafından kara listeye alınmıştı. Olayın ardından daha önce de bir paylaşım yapıp silen yengesi Yasemin Tatlıses'ten bu sefer de nispet tadında bir paylaşım geldi.