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Uçakta Kavga Eden Dilan Çıtak'a Gönderme mi? Yasemin Tatlıses'in Paylaşıp Sildiği O Söz Dikkatlerden Kaçmadı

Uçakta Kavga Eden Dilan Çıtak'a Gönderme mi? Yasemin Tatlıses'in Paylaşıp Sildiği O Söz Dikkatlerden Kaçmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 21:41

Geçtiğimiz saatlerde bir hostesle kavga ettiği görüntüler ortaya çıkınca gündeme bomba gibi oturan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamada bulunmuştu. Son dönemlerde ailesiyle ve özellikle babasıyla yaşadığı problemlerle konuşulan Çıtak'ın olay olan görüntülerinin ardından İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses'in yaptığı paylaşım gönderme olarak algılandı.

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Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve son olarak soyadından vazgeçen Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kavga görüntüleriyle olay olmuştu.

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve son olarak soyadından vazgeçen Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kavga görüntüleriyle olay olmuştu.

Aile arasında yaşanan olayların tüm detayları bu içeriğimizde 👇

Uçak içerisinde görevlilerle kavga ettiği öğrenilen Dilan Çıtak'ın önce havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmış ardından videodaki görüntüleri görenleri şoke etmişti.

Uçak içerisinde görevlilerle kavga ettiği öğrenilen Dilan Çıtak'ın önce havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmış ardından videodaki görüntüleri görenleri şoke etmişti.

O görüntüler ve detaylar için 👇

Geçtiğimiz dakikalarda da Dilan Çıtak kedisiyle çektiği videoyu yayınlamasının ardından hostesin kedisine oldukça sert davrandığını iddia ettiği bir açıklama paylaştı.

Geçtiğimiz dakikalarda da Dilan Çıtak kedisiyle çektiği videoyu yayınlamasının ardından hostesin kedisine oldukça sert davrandığını iddia ettiği bir açıklama paylaştı.

O açıklamanın detayları da bu içeriğimizde👇

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses ise ortaya çıkan bu görüntülerin ardından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses ise ortaya çıkan bu görüntülerin ardından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi.

@blogyağmuru isimli hesabın yakaladığı görüntülerin ardından Yasemin Tatlıses'in "bir hiç için bir sürü gürültü" paylaşımını yapıp silmesi gözlerden kaçmadı.

@blogyağmuru isimli hesabın yakaladığı görüntülerin ardından Yasemin Tatlıses'in "bir hiç için bir sürü gürültü" paylaşımını yapıp silmesi gözlerden kaçmadı.

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