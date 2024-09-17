Uçakta Kavga Eden Dilan Çıtak'a Gönderme mi? Yasemin Tatlıses'in Paylaşıp Sildiği O Söz Dikkatlerden Kaçmadı

Geçtiğimiz saatlerde bir hostesle kavga ettiği görüntüler ortaya çıkınca gündeme bomba gibi oturan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamada bulunmuştu. Son dönemlerde ailesiyle ve özellikle babasıyla yaşadığı problemlerle konuşulan Çıtak'ın olay olan görüntülerinin ardından İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses'in yaptığı paylaşım gönderme olarak algılandı.