Uçakta Kavga Eden Dilan Çıtak'a Gönderme mi? Yasemin Tatlıses'in Paylaşıp Sildiği O Söz Dikkatlerden Kaçmadı
Uçakta Kavga Eden Dilan Çıtak'a Gönderme mi? Yasemin Tatlıses'in Paylaşıp Sildiği O Söz Dikkatlerden Kaçmadı
Geçtiğimiz saatlerde bir hostesle kavga ettiği görüntüler ortaya çıkınca gündeme bomba gibi oturan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak açıklamada bulunmuştu. Son dönemlerde ailesiyle ve özellikle babasıyla yaşadığı problemlerle konuşulan Çıtak'ın olay olan görüntülerinin ardından İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses'in yaptığı paylaşım gönderme olarak algılandı.
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Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve son olarak soyadından vazgeçen Dilan Çıtak geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kavga görüntüleriyle olay olmuştu.
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Uçak içerisinde görevlilerle kavga ettiği öğrenilen Dilan Çıtak'ın önce havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı ortaya çıkmış ardından videodaki görüntüleri görenleri şoke etmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda da Dilan Çıtak kedisiyle çektiği videoyu yayınlamasının ardından hostesin kedisine oldukça sert davrandığını iddia ettiği bir açıklama paylaştı.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses ise ortaya çıkan bu görüntülerin ardından yaptığı paylaşımla adından bahsettirdi.
@blogyağmuru isimli hesabın yakaladığı görüntülerin ardından Yasemin Tatlıses'in "bir hiç için bir sürü gürültü" paylaşımını yapıp silmesi gözlerden kaçmadı.
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