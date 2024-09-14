Yorumları Ciddiye Almadığını Söyleyen Miss Turkey Birincisi İdil Bilgen'e Demet Akalın'dan Bir Taş Daha Geldi
Yorumları Ciddiye Almadığını Söyleyen Miss Turkey Birincisi İdil Bilgen'e Demet Akalın'dan Bir Taş Daha Geldi
Miss Turkey 2024 güzeli seçilen İdil Bilgen'e yaptığı yorumla gündeme gelen Demet Akalın, Bilgen'in yapılan yorumları ciddiye almadığını dile getirmesinin ardından yine tepkisini dile getirdi.
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Birçok güzel adayın arasından birinci olarak öne çıkan İdil Bilgen, yarışma sonrası sosyal medyada kısa sürede büyük bir ilgi odağı haline geldi.
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İdil Bilgen'in Miss Turkey 2024 galibiyeti ünlü isimlerden de tepki alırken Demet Akalın'ın yorumu da ilgi çekmişti.
Bilgen ise geçtiğimiz gün kendisini yarışmanın ardından destekleyen Çağla Şikel'in programına konuk olmuş ve yapılan eleştirilere cevap vermişti.
O anları da şöyle bırakalım👇
Negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veren İdil Bilgen'e Demet Akalın'dan bir taş daha geldi! Çağla Şikel'e de lafını esirgemeyen Demet Akalın "her şeyi kadın haklarına bağlamayın" diyerek isyan etti.
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Yapılan yorumları ciddiye almadığını söyleyen İdil Bilgen'e "Bence ciddiye al aşkım ya. Sen babana söyle seni bilgi yarışmasına soksun." ifadelerini kullanan Demet Akalın "Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar." açıklamasına da tepki gösterdi.
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