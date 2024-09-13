Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Eleştiri Yağarken Demet Akalın'dan Yarışmaya 'Kayırma' Yorumu!
Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Eleştiri Yağarken Demet Akalın'dan Yarışmaya 'Kayırma' Yorumu!
Gündeme gelen her olaya bir yorumu olan Demet Akalın birinici seçildiğinden beri dillerden düşmeyen Miss Turkey yarışması ile ilgili de eleştirilere dayanamadı ve fikrini dile getirdi. Miss Turkey yarışmasının birincisi seçilen İdil Bilgen'e eleştiri yağarken Akalın, 'adaletsizlikten' dert yandı.
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Bu yılki Miss Turkey yarışması, heyecan dolu anlarla sona erdi ve 2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 unvanını kazandı. Güzel bir finalle tamamlanan yarışmada, Bilgen'in şıklığı ve zarafeti jüri tarafından en yüksek puanı aldı.
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Adayların ortaya çıkmasıyla yine gündeme oturan yarışma birinci ve ikincisinin açıklanmasıyla sosyal medyayı resmen çalkalamıştı.
Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'in birinci olmasının ve eleştiri alamsının yanında babasının Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıkınca ortalık fena sallanmıştı!
Ardından ilk 20'ye kalamadığı öğrenilen İpek Kuşçu'nun "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" ifadeleri dikkat çekti.
Eleştiriler büyürken ünlü isimler ise Bilgen'e gelen eleştirilere karşı çıkmış ve Nebahat Çehre, Çağla Şikel gibi isimler birinciye destek vermişti.
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Demet Akalın ise yarışmanın birincisi İdil Bilgen'in aldığı eleştirilerden sonra "Belki geri vermek ister tacı, bari halk oylaması olsaydı. Yorumlara kapamış kendini. Çok istiyormuş 1. olmak, aşkım sen istiyorsun da, yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." dedi.
dil Bilgen'ın yarışma sonrası "Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum, ama olabilir miydi bilmiyordum, Aslında şansımı denedim. Fakat şu an ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor. Ailemin ismiyle özellikle bu ünvanı kazanabilmek..." sözleri yeniden gündeme oturdu.
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Aynen canım kayırma yok (: Sen çok güzelsin ve hak ettiin 😁
Sonuna kadar arkandayız İdil abi!
😁😁😁 Tövbe tövbeeee
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