Miss Turkey 2024 Birincisi İdil Bilgen'e Eleştiri Yağarken Demet Akalın'dan Yarışmaya 'Kayırma' Yorumu!

Gündeme gelen her olaya bir yorumu olan Demet Akalın birinici seçildiğinden beri dillerden düşmeyen Miss Turkey yarışması ile ilgili de eleştirilere dayanamadı ve fikrini dile getirdi. Miss Turkey yarışmasının birincisi seçilen İdil Bilgen'e eleştiri yağarken Akalın, 'adaletsizlikten' dert yandı.