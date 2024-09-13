Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cardi B Boşandığı Offset'ten Üçüncü Çocuğunu Kucağına Aldı: Rapçinin Hastane Pozları Dile Düştü

Cardi B Boşandığı Offset'ten Üçüncü Çocuğunu Kucağına Aldı: Rapçinin Hastane Pozları Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 10:10

Rapçi Offset'le son derece karmaşık bir ilişkiye sahip olan Cardi B geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğin eski kocasından olduğu anlaşılmıştı. Dün akşam saatlerinde hastane odasından yaptığı paylaşımlarda üçüncü bebeğini kucağına alan Cardi B'nin kızı oldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son zamanlarda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Cardi B, sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda cesur stili ve renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Son zamanlarda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Cardi B, sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda cesur stili ve renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Popüler şarkıları ve enerjik karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş olan Cardi B'nin özel hayatı da bir o kadar heyecan verici!

Popüler şarkıları ve enerjik karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş olan Cardi B'nin özel hayatı da bir o kadar heyecan verici!

2017 senesinde nişanlandığı ve 2018 senesinde evlendiği rapçi Offset ile oldukça toksik ilerleyen ilişkilerini geçtiğimiz sene bitirme kararı aldığını söyleyen Cardi B hem ağıza alınmayacak laflar etmiş, hem de evliliğini bitirme kararı almıştı.

2017 senesinde nişanlandığı ve 2018 senesinde evlendiği rapçi Offset ile oldukça toksik ilerleyen ilişkilerini geçtiğimiz sene bitirme kararı aldığını söyleyen Cardi B hem ağıza alınmayacak laflar etmiş, hem de evliliğini bitirme kararı almıştı.

2020’de aldığı boşanma kararını geçtiğimiz sene uygulamaya koyan Cardi B'den yine beklenmedik bir hamle gelmiş ve ara sıra birlikte kameralara yakalandığı ve aralarında bir şey olmadığını söylediği Offset'ten üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı.

2020’de aldığı boşanma kararını geçtiğimiz sene uygulamaya koyan Cardi B'den yine beklenmedik bir hamle gelmiş ve ara sıra birlikte kameralara yakalandığı ve aralarında bir şey olmadığını söylediği Offset'ten üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Rapçi hamilelik haberini 'Her son yeni bir başlangıç demektir! Bu mevsimi seninle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdin ve en önemlisi gücümü yeniledin!' şeklinde duyurmuştu.

Dünyaca ünlü şarkıcı üçüncü bebeğini kucağına aldığını dün akşam saatlerinde hastaneden yaptığı bu paylaşımlarla duyurdu! Kızı olduğunu duyuran Cardi B henüz bebeğinin adını paylaşmadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı üçüncü bebeğini kucağına aldığını dün akşam saatlerinde hastaneden yaptığı bu paylaşımlarla duyurdu! Kızı olduğunu duyuran Cardi B henüz bebeğinin adını paylaşmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocukları Wave ve Kulture ile hastane odasından pozlarını paylaşan Cardi B boşandığı Offset'in pozlarına da o gönderide yer verdi!

Çocukları Wave ve Kulture ile hastane odasından pozlarını paylaşan Cardi B boşandığı Offset'in pozlarına da o gönderide yer verdi!

Bu pozlar ise goygoycuların dilinden kurtulamadı tabii!

Bu pozlar ise goygoycuların dilinden kurtulamadı tabii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın