Cardi B Boşandığı Offset'ten Üçüncü Çocuğunu Kucağına Aldı: Rapçinin Hastane Pozları Dile Düştü
Cardi B Boşandığı Offset'ten Üçüncü Çocuğunu Kucağına Aldı: Rapçinin Hastane Pozları Dile Düştü
Rapçi Offset'le son derece karmaşık bir ilişkiye sahip olan Cardi B geçtiğimiz haftalarda hamile olduğunu duyurmuş ve bebeğin eski kocasından olduğu anlaşılmıştı. Dün akşam saatlerinde hastane odasından yaptığı paylaşımlarda üçüncü bebeğini kucağına alan Cardi B'nin kızı oldu!
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Son zamanlarda müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren Cardi B, sadece sahne performanslarıyla değil, aynı zamanda cesur stili ve renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
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Popüler şarkıları ve enerjik karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinmiş olan Cardi B'nin özel hayatı da bir o kadar heyecan verici!
2017 senesinde nişanlandığı ve 2018 senesinde evlendiği rapçi Offset ile oldukça toksik ilerleyen ilişkilerini geçtiğimiz sene bitirme kararı aldığını söyleyen Cardi B hem ağıza alınmayacak laflar etmiş, hem de evliliğini bitirme kararı almıştı.
2020’de aldığı boşanma kararını geçtiğimiz sene uygulamaya koyan Cardi B'den yine beklenmedik bir hamle gelmiş ve ara sıra birlikte kameralara yakalandığı ve aralarında bir şey olmadığını söylediği Offset'ten üçüncü kez hamile olduğunu açıklamıştı.
Dünyaca ünlü şarkıcı üçüncü bebeğini kucağına aldığını dün akşam saatlerinde hastaneden yaptığı bu paylaşımlarla duyurdu! Kızı olduğunu duyuran Cardi B henüz bebeğinin adını paylaşmadı.
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Çocukları Wave ve Kulture ile hastane odasından pozlarını paylaşan Cardi B boşandığı Offset'in pozlarına da o gönderide yer verdi!
Bu pozlar ise goygoycuların dilinden kurtulamadı tabii!
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