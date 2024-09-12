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Bon Jovi Bir Köprüde Klip Çekimi Yaparken Canına Kıymaya Kalkışan Kadının Hayatını Kurtardı

Bon Jovi Bir Köprüde Klip Çekimi Yaparken Canına Kıymaya Kalkışan Kadının Hayatını Kurtardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 16:44

Ünlü rock müzik şarkıcısı Jon Bon Jovi, Nashville'de klip çekimi yaparken, intihar girişiminde bulunan kadını fark etti. Korkulukların önüne geçen kadını ikna etmeyi başaran Bon Jovi o kişinin hayatını kurtardı!

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1980'lerde müzik dünyasına adım atan ve o zamandan beri rock tarihine damgasını vuran Bon Jovi, hem enerjik sahne performansları hem de hit şarkılarıyla yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine hitap etti.

1980'lerde müzik dünyasına adım atan ve o zamandan beri rock tarihine damgasını vuran Bon Jovi, hem enerjik sahne performansları hem de hit şarkılarıyla yıllar boyunca geniş bir hayran kitlesine hitap etti.

Rock müziğinin efsanevi isimlerinden Bon Jovi, bu sefer magazin gündeminin merkezine beklenmedik bir olayla yerleşti.

Rock müziğinin efsanevi isimlerinden Bon Jovi, bu sefer magazin gündeminin merkezine beklenmedik bir olayla yerleşti.

ABD'nin Nashville kentinde, 62 yaşındaki rock efsanesi Bon Jovi, bir klip çekimi sırasında yaşanan olayla gündeme geldi.

ABD'nin Nashville kentinde, 62 yaşındaki rock efsanesi Bon Jovi, bir klip çekimi sırasında yaşanan olayla gündeme geldi.

Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadını, sakinleştirici sözleri ve desteğiyle ikna ederek hayatını kurtardı.

Bon Jovi, köprüde intihar girişiminde bulunan bir kadını, sakinleştirici sözleri ve desteğiyle ikna ederek hayatını kurtardı.

BBC'nin haberine göre, Nashville polisi, video çekimi için köprüde bulunduğu sırada intihar girişiminde bulunan kadını ikna eden Bon Jovi'nin anlarını içeren görüntüleri yayımladı.

BBC'nin haberine göre, Nashville polisi, video çekimi için köprüde bulunduğu sırada intihar girişiminde bulunan kadını ikna eden Bon Jovi'nin anlarını içeren görüntüleri yayımladı.
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O anlar kameralara böyle yansıdı 👇

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