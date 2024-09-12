2024 MTV Müzik Ödüllerinde Nostalji Rüzgarı: Ünlü İsimler Kıyafet Tercihleriyle Bizi Zaman Yolculuğuna Çıkardı
2024 MTV Müzik Ödüllerinde Nostalji Rüzgarı: Ünlü İsimler Kıyafet Tercihleriyle Bizi Zaman Yolculuğuna Çıkardı
Hem müzikseverlere hem de moda tutkunlarına unutulmaz anlar sunan 2024 MTV Müzik Ödülleri geçtiğimiz gece gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimler başarılı işleriyle ödüllerine kavuşurken yıldızların bizleri zaman yolculuğuna çıkartan kıyafetleri de ilgi odağı oldu. Kim kime benzetilmiş, kim ne giymiş gelin birlikte bakalım 👇
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Müzik dünyasının en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği 2024 MTV Video Müzik Ödülleri geçtiğimiz gece büyük bir coşku içinde gerçekleşti!
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Gecede, birbirinden ünlü isimler hem tarzları hem de etkileyici performanslarıyla adından söz ettirdi. Kırmızı halı, adeta bir podyuma dönüştü ve ünlüler, şıklıklarıyla göz kamaştırdı.
Yıldızların törende tercih ettiği kıyafetler ise müzik tarihinin izlerini taşıyarak bizleri geçmişe bir yolculuğa çıkardı. Ödül töreni, hem müzikseverlere hem de moda tutkunlarına unutulmaz anlar sundu. Peki kim ne giydi, kimlere benzetildi gelin birlikte bakalım 👇
Sabrina Carpenter, Madonna'nın 1991 senesinde giydiği en ikonik görünümlerinden biri olan bu kıyafetini yeniden canlandırdı.
Tate McRae Britney Spears'ın 2001 senesinde giydiği bu dantelli elbisenin neredeyse aynısını giydi!
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Popun kraliçesi Britney Spears'ın tarihe geçen ikonik görüntülerinden birini tercih eden isimlerden biri de Megan Thee Stallion oldu. Omzunda yılan taşıyan rapçinin bu kıyafeti ne kadar iyi taşıdığı ise tartışılır!
Addison Rae'nin beyaz kabarık tüllerden oluşan görünümünün kimileri tarafından Madonna'nın 1984'de giydiği elbiseden ilham aldığı söylense de bizce Marilyn Monroe'ya daha çok benzemiş gibi.
Başlı başına magazinin en olay isimlerinden olan Paris Hilton ise tabii ki kendi görünümünü yeniden canlandırdı! Hilton 2002 senesinde giydiği bu cesur elbiseyi günümüze uyarladı.
Şu sıralar marjinal imaj değişiklikleriyle konuşulan Halsey, Elizabeth Hurley'ın 1996'da giydiği elbisenin aynısını giydi.
Her yaptığı olay olan Lil Nas X ise geceye Power Ranger olarak katılmaya karar verdi!
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