2024 MTV Müzik Ödüllerinde Nostalji Rüzgarı: Ünlü İsimler Kıyafet Tercihleriyle Bizi Zaman Yolculuğuna Çıkardı

Hem müzikseverlere hem de moda tutkunlarına unutulmaz anlar sunan 2024 MTV Müzik Ödülleri geçtiğimiz gece gerçekleşti. Birbirinden ünlü isimler başarılı işleriyle ödüllerine kavuşurken yıldızların bizleri zaman yolculuğuna çıkartan kıyafetleri de ilgi odağı oldu. Kim kime benzetilmiş, kim ne giymiş gelin birlikte bakalım 👇