İkisi de Başka Aşklara Yelken Açmıştı: Velayet Konusunda Anlaşan Sophie Turner ve Joe Jonas Resmen Boşandı
İkisi de Başka Aşklara Yelken Açmıştı: Velayet Konusunda Anlaşan Sophie Turner ve Joe Jonas Resmen Boşandı
Ünlü çift Sophie Turner ve Joe Jonas, bir yıldan fazla süren boşanma davalarının ardından, çocuklarının velayeti konusundaki anlaşmazlıkları nihayet çözdü ve yollarını resmen ayırdı.
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4 sene süren evlilikleriyle Hollywood'un gözde ikililerinden biri olan Joe Jonas ve Sophie Turner hem kurdukları sevimli aileleriyle hem de birliktelikleriyle göz dolduruyordu.
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Fakat kötü haber geçtiğimiz sene gelmiş, Joe Jonas ve Sophie Turner’ın boşanması, magazin gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Çiftin ayrılığına ilişkin haberler, son altı aydır geçinemedikleri yönündeki iddialarla başlamıştı. Bu süreçte, çiftin arasındaki anlaşmazlıkların ve boşanma sürecinin detayları medyada geniş bir şekilde yer bulmuştu.
Turner ve Jonas, boşanma sürecinde çocuklarının velayetiyle ilgili uzun süre tartışmalar yaşamıştı. Bu süreçte, her iki taraf da çocuklarının en iyi şekilde yetiştirilmesi konusunda farklı görüşleri yüzünden anlaşmaya varamamıştı.
Velayet davası yüzünden boşanmaları bir sonuca bağlanamayan ünlü çift sonunda evliliğini resmen bitirdi!
Ayrılacaklarını geçtiğimiz yıl eylül ayında duyuran ikili yeni ilişkileriyle gündeme gelir olmuştu. Sophie Turner bir süredir Peregrine Pearson ile birlikte fakat Joe Jonas farklı isimlerle anılmaya devam ediyor.
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