Özcan Deniz Korumalarla Gezerken Hakan Altun'un Sevenleriyle Fotoğraf Çekilmesi Karşılaştırmalara Neden Oldu

Geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında korumalarıyla görüntülenen Özcan Deniz'in kameralardan kaçışı olay olmuş, o sırada sokaktan geçen bir kadının 'Ne yapacağım yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?' yorumu resmen goygoy malzemesi olmuştu. Alaçatı'da görüntülenen Hakan Altun'un korumaları olmadan gezmesi ve sevenleriyle fotoğraf çektirmesi gözlerden kaçmadı.