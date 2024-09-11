Özcan Deniz Korumalarla Gezerken Hakan Altun'un Sevenleriyle Fotoğraf Çekilmesi Karşılaştırmalara Neden Oldu
Özcan Deniz Korumalarla Gezerken Hakan Altun'un Sevenleriyle Fotoğraf Çekilmesi Karşılaştırmalara Neden Oldu
Geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında korumalarıyla görüntülenen Özcan Deniz'in kameralardan kaçışı olay olmuş, o sırada sokaktan geçen bir kadının 'Ne yapacağım yiyecek miyim ben Özcan Deniz'i?' yorumu resmen goygoy malzemesi olmuştu. Alaçatı'da görüntülenen Hakan Altun'un korumaları olmadan gezmesi ve sevenleriyle fotoğraf çektirmesi gözlerden kaçmadı.
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Şu sıralar Kızıl Goncalar isimli dizideki rolüyle ve yazın aldığı sahnelerle adından bahsettiren Özcan Deniz, konserleri sonrası korumalarla verdiği görüntülerle epey bir dillere düşüyor.
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Özcan Deniz’in çevresinde sürekli bir koruma çemberi bulunurken, bu durum sosyal medyada bazı eleştiriler ve yorumlara neden oluyor. Son olarak koruma ordusuyla Alaçatı sokaklarında görüntülenen isim muhabirlerden kaçışıyla çok konuşulmuştu.
Ancak bu olayın üzerinden çok geçmeden, Alaçatı'da Hakan Altun'un korumasız bir şekilde dolaşması ve hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Sevenlerini kırmayarak fotoğraf çektiren Altun'un o anları kameralara yansıyınca görenler ister istemez iki ismi karşılatırdı.
Gelin önce o anları izleyelim 👇
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