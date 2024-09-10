14 Yaşındaki Oyuncu Beren Gökyıldız'ın Narin Güran'ın Vefatıyla İlgili Sorular Karşısında Boğazı Düğümlendi
14 Yaşındaki Oyuncu Beren Gökyıldız'ın Narin Güran'ın Vefatıyla İlgili Sorular Karşısında Boğazı Düğümlendi
Oyuncu Beren Gökyıldız günler süren meraklı bekleyiş ve aramanın ardından cansız bedenine ulaşılan Narin Güran hakkında konuştu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla okula dönen oyuncu üzüntüsünü dile getirdi.
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Tüm Türkiye'nin umutla beklediği haber, ne yazık ki acı bir şekilde geldi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu.
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Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşılması, ülke genelinde derin bir üzüntüye ve şok etkisine neden oldu. 24 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bu trajik olay, hem toplumu hem de sosyal medyayı büyük bir şekilde sarstı.
Sosyal medyada, Narin Güran’ın kaybıyla ilgili tepkiler ve paylaşımlar hızla yayılırken ve birçok kişi acısını ve öfkesini dile getirirken Magazin Burada muhabirleri 14 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'a olayla ilgili düşüncelerini sordu.
"Bir çocuk olarak içimde burukluk Narin… Bugün okullar başladı. Çok isterdik Narin'in de okulda olmasını… Söyleyecek bişeyim yok aslında… Bir çocuk olarak bu konu bana ağır geliyor." ifadelerini kullanan Beren Gökyıldız bir kez daha kalpleri burktu.
O anlar👇
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