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Sihirli Annem Dizisinin Toprak'ı Jennifer Boyner'den Bir Umut Bulunması Beklenen Narin'in Vefatına Tepki

Sihirli Annem Dizisinin Toprak'ı Jennifer Boyner'den Bir Umut Bulunması Beklenen Narin'in Vefatına Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 20:20

Kaybolmasının ardından tüm Türkiye'nin bir umut haber beklediği fakat 19. günde kötü haber alınan Narin'e ünlü isimlerden ve sanat camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın kızı Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner de olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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18 gündür kayıp olan Narin'in cansız bedenine ortadan kayboluşunun 19. gününde ulaşılmış ve umudunu kaybetmeyenlerin yürekleri dağlanmıştı.

18 gündür kayıp olan Narin'in cansız bedenine ortadan kayboluşunun 19. gününde ulaşılmış ve umudunu kaybetmeyenlerin yürekleri dağlanmıştı.

Herkesin nefesini tutarak beklediği Narin haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat camiasından isimler de sessiz kalmamış ve tepkilerini dile getirmişti.

Herkesin nefesini tutarak beklediği Narin haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat camiasından isimler de sessiz kalmamış ve tepkilerini dile getirmişti.

Bir zamanların en sevilen dizilerinden Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner de diğer ünlü isimler gibi Narin hakkında konuştu.

Bir zamanların en sevilen dizilerinden Sihirli Annem'de Toprak karakterini canlandıran Jennifer Boyner de diğer ünlü isimler gibi Narin hakkında konuştu.

“Oy bile vermemeliler. Çünkü IQ gerekiyor. İnsanlar vahşileşmiş, insanlık değil bence bu." ifadelerini kullanan Jennifer Boyner tepkisini dile getirdi.

“Oy bile vermemeliler. Çünkü IQ gerekiyor. İnsanlar vahşileşmiş, insanlık değil bence bu." ifadelerini kullanan Jennifer Boyner tepkisini dile getirdi.

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

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