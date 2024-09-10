Sihirli Annem Dizisinin Toprak'ı Jennifer Boyner'den Bir Umut Bulunması Beklenen Narin'in Vefatına Tepki

Kaybolmasının ardından tüm Türkiye'nin bir umut haber beklediği fakat 19. günde kötü haber alınan Narin'e ünlü isimlerden ve sanat camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Sihirli Annem dizisinde Defne Joy Foster'ın kızı Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner de olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.