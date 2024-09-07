Yeşim Salkım, Dilan ve Engin Polat'ın Tahliyesine Levent Kırca'nın 'Sayın Dolandırıcı' Skeciyle Tepki Gösterdi
Yeşim Salkım, Dilan ve Engin Polat'ın Tahliyesine Levent Kırca'nın 'Sayın Dolandırıcı' Skeciyle Tepki Gösterdi
10 aylık cezaevi tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat, ardından da 6 Eylül günü duruşma sonrası tahliyesine karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıklar tepki çekmişti. Kara para aklama suçuyla yargılanan Polatların tahliye haberine bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin durumunda geçtiğimiz gün gerçekleşen mahkeme ile önemli bir gelişme yaşanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplam 28 sanığın yargılandığı davada, Engin Polat ve diğer üç tutuklu sanık için tahliye kararı verilmesi tepkileri de beraberinde getirmişti.
Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Levent Kırca'nın 'Sayın dolandırıcı' skeci yeniden gündem olmuş, akıllara Polat çiftini ve yaşananları getirmişti.
Levent Kırca'yı anan Yeşim Salkım "Biz bu meseleleri yeni yaşamıyoruz, sadece unuttunuz. Balık hafızalılar!" diyerek alınan karara tepki gösterdi.
Levent Kırca'nın o skecini gelin birlikte izleyelim 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın