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Yeşim Salkım, Dilan ve Engin Polat'ın Tahliyesine Levent Kırca'nın 'Sayın Dolandırıcı' Skeciyle Tepki Gösterdi

Yeşim Salkım, Dilan ve Engin Polat'ın Tahliyesine Levent Kırca'nın 'Sayın Dolandırıcı' Skeciyle Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 13:12

10 aylık cezaevi tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat, ardından da 6 Eylül günü duruşma sonrası tahliyesine karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıklar tepki çekmişti. Kara para aklama suçuyla yargılanan Polatların tahliye haberine bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi.

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin durumunda geçtiğimiz gün gerçekleşen mahkeme ile önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftinin durumunda geçtiğimiz gün gerçekleşen mahkeme ile önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Engin Polat dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verilmişti:

Tahliye kararının ardından arabasında 'Enerci' şarkısını söyleyen Dilan Polat ise tüm dikkatleri üzerine çekmişti👇

Toplam 28 sanığın yargılandığı davada, Engin Polat ve diğer üç tutuklu sanık için tahliye kararı verilmesi tepkileri de beraberinde getirmişti.

Toplam 28 sanığın yargılandığı davada, Engin Polat ve diğer üç tutuklu sanık için tahliye kararı verilmesi tepkileri de beraberinde getirmişti.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Levent Kırca'nın 'Sayın dolandırıcı' skeci yeniden gündem olmuş, akıllara Polat çiftini ve yaşananları getirmişti.

Eleştirilerin ardı arkası kesilmezken Levent Kırca'nın 'Sayın dolandırıcı' skeci yeniden gündem olmuş, akıllara Polat çiftini ve yaşananları getirmişti.

Levent Kırca'yı anan Yeşim Salkım "Biz bu meseleleri yeni yaşamıyoruz, sadece unuttunuz. Balık hafızalılar!" diyerek alınan karara tepki gösterdi.

Levent Kırca'yı anan Yeşim Salkım "Biz bu meseleleri yeni yaşamıyoruz, sadece unuttunuz. Balık hafızalılar!" diyerek alınan karara tepki gösterdi.

Levent Kırca'nın o skecini gelin birlikte izleyelim 👇

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