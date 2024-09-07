Yeşim Salkım, Dilan ve Engin Polat'ın Tahliyesine Levent Kırca'nın 'Sayın Dolandırıcı' Skeciyle Tepki Gösterdi

10 aylık cezaevi tutukluluklarının ardından geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat, ardından da 6 Eylül günü duruşma sonrası tahliyesine karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıklar tepki çekmişti. Kara para aklama suçuyla yargılanan Polatların tahliye haberine bir tepki de Yeşim Salkım'dan geldi.