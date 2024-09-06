Polatların Duruşmadaki Üçüncü Günü: Savcı Engin Polat Dahil Olmak Üzere Tüm Sanıkların Tahliyesine Karar Verdi

Davanın 2. gününde Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söylemiş ve Polatlar tüm suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz gün tutukluluklarının devamına karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesi istendi!