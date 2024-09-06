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Polatların Duruşmadaki Üçüncü Günü: Savcı Engin Polat Dahil Olmak Üzere Tüm Sanıkların Tahliyesine Karar Verdi

Polatların Duruşmadaki Üçüncü Günü: Savcı Engin Polat Dahil Olmak Üzere Tüm Sanıkların Tahliyesine Karar Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 10:53

Davanın 2. gününde Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söylemiş ve Polatlar tüm suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz gün tutukluluklarının devamına karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesi istendi!

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Dilan ve eşi Engin Polat’ın, üç ayrı suçtan toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden davanın duruşmasında, Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Dilan ve eşi Engin Polat’ın, üç ayrı suçtan toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden davanın duruşmasında, Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Duruşmanın ilk gününde sevenlerinden dua isteyen Dilan Polat'ın savunmasından bu yazımızda bahsettik:

Savcı mahkemenin ikinci gününde iddiaları yalanlayan, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün’ün tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Savcı mahkemenin ikinci gününde iddiaları yalanlayan, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün’ün tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

İlk kez hakim karşısına çıkan Engin Polat iddiaları yalanlayan Engin Polat'ın "gelirim yok" açıklamasının detayları da bu yazımızda 👇

Kara para aklama davasının ikinci gününde beyazlar içinde mahkemeye katışlan Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın gergin tavırları aktarılmıştı.

Kara para aklama davasının ikinci gününde beyazlar içinde mahkemeye katışlan Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın gergin tavırları aktarılmıştı.

Davanın ikinci gününde yaşananların detayları ve mahkeme salonunu ağlayarak terk eden Dilan Polat'ın halleri için:

İkinci günün sonunda ise 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tutuklu sanıklarla ilgili kararını 6 Eylül günü açıklayacağına karar vererek Engin Polat'ın tutukluluğuna devam kararı vermiş, Dilan Polat'ın karar sonrası görüntüleri kameralara böyle yansımıştı.

İkinci günün sonunda ise 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tutuklu sanıklarla ilgili kararını 6 Eylül günü açıklayacağına karar vererek Engin Polat'ın tutukluluğuna devam kararı vermiş, Dilan Polat'ın karar sonrası görüntüleri kameralara böyle yansımıştı.

İkinci duruşmanın ardından verilen kararın detayları için 👇

Savcının tutuklama talebinin gerekçesi olarak sanıkların tahliye gerektirecek bir değişiklik olmadığı ve kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek ara kararı bugün açıkladı!

Savcının tutuklama talebinin gerekçesi olarak sanıkların tahliye gerektirecek bir değişiklik olmadığı ve kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek ara kararı bugün açıkladı!
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Hakimin sanıkların yüzüne kararı okumasının ardından Engin Polat da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verildi!

Hakimin sanıkların yüzüne kararı okumasının ardından Engin Polat da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verildi!

Duruşma sonuçlarını X hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, savcının kararlarını da şu şekilde açıkladı:

Duruşma sonuçlarını X hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, savcının kararlarını da şu şekilde açıkladı:
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