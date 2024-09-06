Polatların Duruşmadaki Üçüncü Günü: Savcı Engin Polat Dahil Olmak Üzere Tüm Sanıkların Tahliyesine Karar Verdi
Polatların Duruşmadaki Üçüncü Günü: Savcı Engin Polat Dahil Olmak Üzere Tüm Sanıkların Tahliyesine Karar Verdi
Davanın 2. gününde Dilan ve Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz ise ailesel bir yapıdan örgüt çıkmasının söz konusu olmadığını söylemiş ve Polatlar tüm suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz gün tutukluluklarının devamına karar verilen Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesi istendi!
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Dilan ve eşi Engin Polat’ın, üç ayrı suçtan toplamda 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden davanın duruşmasında, Cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.
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Savcı mahkemenin ikinci gününde iddiaları yalanlayan, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Küşat Polat ve Ahmet Gün’ün tutukluluk halinin devamını talep etmişti.
Kara para aklama davasının ikinci gününde beyazlar içinde mahkemeye katışlan Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın gergin tavırları aktarılmıştı.
İkinci günün sonunda ise 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tutuklu sanıklarla ilgili kararını 6 Eylül günü açıklayacağına karar vererek Engin Polat'ın tutukluluğuna devam kararı vermiş, Dilan Polat'ın karar sonrası görüntüleri kameralara böyle yansımıştı.
Savcının tutuklama talebinin gerekçesi olarak sanıkların tahliye gerektirecek bir değişiklik olmadığı ve kaçma şüphesi bulunduğunu belirterek ara kararı bugün açıkladı!
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Hakimin sanıkların yüzüne kararı okumasının ardından Engin Polat da dahil olmak üzere tüm sanıkların tahliyesine karar verildi!
Duruşma sonuçlarını X hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, savcının kararlarını da şu şekilde açıkladı:
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