Polatların İkinci Duruşması Sona Erdi: Savcı 'Tutuklulukluğa Devam' Kararı Verince Dilan'ın Tadı Fena Kaçtı!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi. Savcı, tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi!