Polatların İkinci Duruşması Sona Erdi: Savcı 'Tutuklulukluğa Devam' Kararı Verince Dilan'ın Tadı Fena Kaçtı!
Polatların İkinci Duruşması Sona Erdi: Savcı 'Tutuklulukluğa Devam' Kararı Verince Dilan'ın Tadı Fena Kaçtı!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması sona erdi. Savcı, tutuklu bulunan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıya tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.
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Tutuklu olarak yargılanan dört isim Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün haklarındaki iddiaları bugün de kabul etmedi.
Duruşmanın ilk gününde siyahlara bürünen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu da mahkemenin ikinci gününde beyaz kombinleriyle hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.
Duruşmanın ikinci yarısından sonra gözyaşları içinde salonunu terk ettiği aktarılan Dilan Polat tutukluk kararı sonrası üzgün halleri gözlerden kaçmadı.
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Kızı Nilda'nın elini bir an olsun bırakmayan Dilan tüm soruları cevapsız bırakırken ablası Sıla Doğu, ''Dualarınızı esirgemeyin, bizi sevenlerimizden dualarını bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.
İşte Ekol TV tarafından kaydedilden o anlar...
Duruşma sonuçlarını X hesabından duyuran gazeteci Emrullah Erdinç, savcının kararlarını da şu şekilde açıkladı:
Ayrıca 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin başta Engin Polat olmak üzere 4 tutuklu sanık hakkındaki kararını yarın saat 10.30 sa açıklayacağı belirtildi.
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