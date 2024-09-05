Bambaşka Biri Olmuş: Acun Ilıcalı'yla Nikah Masasına Oturan Çağla Altunkaya'nın Eski Halini Görmeniz Gerek!
Bambaşka Biri Olmuş: Acun Ilıcalı'yla Nikah Masasına Oturan Çağla Altunkaya'nın Eski Halini Görmeniz Gerek!
Uzun yıllardır aşk yaşadığı Acun Ilıcalı'yla dün akşam nikah masasına oturan Çağla Altunkaya gündemin öne çıkan ismi oldu. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği yeni gelin Çağla'nın eski hali makyörünün paylaşımıyla ortaya çıktı!
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Yaklaşık dört buçuk yıldır aşk yaşayan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ikilisi 4 Eylül akşamı nikah masasına oturdu.
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Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan'ın nikah şahidi olduğu dillere destan düğün Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.
Siyahlar içindeki "Lütfen, sosyal medya olmasın" notlu davetiyeden tutun düğüne sürat teknesiyle girişe kadar her detayın merakla takip edildiği düğünde elbette gözler Çağla hanımın üzerindeydi.
Saç ve makyaj yapıldığı anlarda bolca gülücükler saçan yeni gelin, arkadaşlarıyla beraber şampanya patlatıp eğlencenin dibine vurdu.
Acun Ilıcalı'yla "Sonsuza dek evet" diyen Çağla Altunkaya'nın hem gelinliği hem de after party elbisesiyle göz kamaştırdığını söylememiz mümkün.
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Tabii gündem Ayça Çağla Altunkaya diye çalkalanırken kendisi hakkında her detay ve paylaşım dikkat çekti. Bunlarda biri de Altunkaya'nın yıllardır makyörlüğünü yaptığı Can Yaman'ın paylaşımları oldu.
Acun Ilıcalı'nın biricik eşinin, Yaman'la Instagram hesabından geçtiğimiz yıllarda paylaşılmış pek çok pozu var.
Ancak daha da eski yıllara gittiğimizde göze çarpan bir poz ortaya çıktı. Çağla Altunkaya'nın 2018'deki eski haliyle yeni hali arasındaki fark dikkatlerden kaçacak gibi de değildi.
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