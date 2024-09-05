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Ali Koç'tan, Acun Ilıcalı'yla Yılın Düğününe İmza Atan Yeni Gelin Çağla Altunkaya'ya Güldüren Uyarı!

Ali Koç'tan, Acun Ilıcalı'yla Yılın Düğününe İmza Atan Yeni Gelin Çağla Altunkaya'ya Güldüren Uyarı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
05.09.2024 - 11:03

Geçtiğimiz akşam bir ömür mutlu yaşamaya 'Evet!' diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı yılın düğününe imza attı. Ünlüler akınının yaşandığı gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Koç, çiçeği burnunda gelin Çağla az konuşunca devreye girip bir minik uyarı geçti.

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Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikili geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi.

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden biri olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya ikili geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi.

Dört buçuk yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ikilinin düğünü her detayıyla anbean takip edildi desek yeridir.

Dört buçuk yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan ikilinin düğünü her detayıyla anbean takip edildi desek yeridir.

Gelin ve damadın düğüne ezber bozan şekilde girişiyle birlikte başlayan "yılın düğünü" oldukça ilgi gördü. Yani adım başı birden fazla ünlü vardı desek yeridir.

Gelin ve damadın düğüne ezber bozan şekilde girişiyle birlikte başlayan "yılın düğünü" oldukça ilgi gördü. Yani adım başı birden fazla ünlü vardı desek yeridir.

Siyah giyinme kuralı bulunan düğüne sadece şarkıcılar, oyuncular, fenomenler katılmadı; spor dünyasından oldukça önemli isimler vardı. Bunlardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.

Siyah giyinme kuralı bulunan düğüne sadece şarkıcılar, oyuncular, fenomenler katılmadı; spor dünyasından oldukça önemli isimler vardı. Bunlardan biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho oldu.

Çiçek satmak isteyen küçük çocuğa "No money" diyen teknik adamın o anları da viral oldu:

Söz konusu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı olunca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da düğünde olması kaçınılmazdı elbette.

Söz konusu Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı olunca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da düğünde olması kaçınılmazdı elbette.
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Düğünden sonra devam eden after party'de eğlence tüm hızıyla sürerken taze gelin Ayça Çağla Altunkaya konuşma yapmaya başladı. Konuşmayı kısa bulan Ali Koç masasından "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi.

Düğünden sonra devam eden after party'de eğlence tüm hızıyla sürerken taze gelin Ayça Çağla Altunkaya konuşma yapmaya başladı. Konuşmayı kısa bulan Ali Koç masasından "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi.

"Başkanım ben çok utanırım. Ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" diyen Altunkaya'nın ardından mikrofonu eline alan Acun "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.

"Başkanım ben çok utanırım. Ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" diyen Altunkaya'nın ardından mikrofonu eline alan Acun "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek herkesi güldürdü.

Buyurun, işte o anlar 👇

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