Ali Koç'tan, Acun Ilıcalı'yla Yılın Düğününe İmza Atan Yeni Gelin Çağla Altunkaya'ya Güldüren Uyarı!

Geçtiğimiz akşam bir ömür mutlu yaşamaya 'Evet!' diyen Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı yılın düğününe imza attı. Ünlüler akınının yaşandığı gece Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Koç, çiçeği burnunda gelin Çağla az konuşunca devreye girip bir minik uyarı geçti.