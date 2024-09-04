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Mevlit Okuttu: Evlat Acısı Yaşayan Safiye Soyman Biricik Oğlu Harun'un 40'ı İçin Yemek Dağıttı!

Mevlit Okuttu: Evlat Acısı Yaşayan Safiye Soyman Biricik Oğlu Harun'un 40'ı İçin Yemek Dağıttı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.09.2024 - 15:19

Safiye Soyman yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden evladı Harun Akaröz'ün acı kaybıyla sarsılmıştı. Ünlü sanatçı kaybettiği oğlunun 40'ı için köyünde yemek dağıtıp mevlit okuttu.

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Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün acı kaybıyla yıkılmıştı.

Safiye Soyman, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz'ün acı kaybıyla yıkılmıştı.

27 Temmuz'da kaybettiği oğlunun arkasından gözyaşları döken ünlü şarkıcı "Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek yürek yakmıştı.

27 Temmuz'da kaybettiği oğlunun arkasından gözyaşları döken ünlü şarkıcı "Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek yürek yakmıştı.

Anneliğiyle magazin dünyasında büyük bir örnek olan Soyman, oğlunun 40'ında evladının rahatsızlığına iyi geldiği için ev yaptırdığı ve yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde mevlit okuttu.

Anneliğiyle magazin dünyasında büyük bir örnek olan Soyman, oğlunun 40'ında evladının rahatsızlığına iyi geldiği için ev yaptırdığı ve yaklaşık 3 yıldır yaz aylarını geçirdiği Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy köyünde mevlit okuttu.

Biricik kızı Ümran Akaröz'le birlikte paylaşımlarda bulunan Safiye Soyman oğlunu kaybettiği köyde komşularıyla birlikte yemek dağıttı.

Biricik kızı Ümran Akaröz'le birlikte paylaşımlarda bulunan Safiye Soyman oğlunu kaybettiği köyde komşularıyla birlikte yemek dağıttı.

Safiye Soyman duaların edildiği mevlitten görüntüleri de bu şekilde paylaştı:

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