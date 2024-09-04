ODTÜ Mezuniyet Törenindeki Pankartlarda Kendini Gören Hande Yener Öğrencilerle Büyük Gurur Duydu!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2024 mezuniyet töreninde açılan pankartlar yine büyük gündem oldu. Birçok öğrenci iptal edilen bahar şenliğinde kendilerine jest yapan Hande Yener'i unutmadı. Ünlü şarkıcıdan da samimiyet kokan bir cevap geldi.