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ODTÜ Mezuniyet Törenindeki Pankartlarda Kendini Gören Hande Yener Öğrencilerle Büyük Gurur Duydu!

ODTÜ Mezuniyet Törenindeki Pankartlarda Kendini Gören Hande Yener Öğrencilerle Büyük Gurur Duydu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.09.2024 - 11:56

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2024 mezuniyet töreninde açılan pankartlar yine büyük gündem oldu. Birçok öğrenci iptal edilen bahar şenliğinde kendilerine jest yapan Hande Yener'i unutmadı. Ünlü şarkıcıdan da samimiyet kokan bir cevap geldi.

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Hatırlayanlarınız olacaktır, her yıl düzenlenen geleneksel ODTÜ bahar şenliklerinin bu sene de rektörlükten gelen karala engellenmişti. Şenlikleri iptal edilmesinden sonra kendi kendilerine eğlenen öğrenciler Hande Yener'in "Sopa" şarkısıyla coşmuştu.

Hatırlayanlarınız olacaktır, her yıl düzenlenen geleneksel ODTÜ bahar şenliklerinin bu sene de rektörlükten gelen karala engellenmişti. Şenlikleri iptal edilmesinden sonra kendi kendilerine eğlenen öğrenciler Hande Yener'in "Sopa" şarkısıyla coşmuştu.

Gençlerin kendi şarkılarıyla eğlendiğini gören Hande Yener'se bu yaşananlara kayıtsız kalmış ODTÜ öğrencileriyle seve seve buluşabileceğini yazmıştı.

Gençlerin kendi şarkılarıyla eğlendiğini gören Hande Yener'se bu yaşananlara kayıtsız kalmış ODTÜ öğrencileriyle seve seve buluşabileceğini yazmıştı.

Ve ünlü şarkıcı sözünü de tuttu! Soluğu Ankara'da alıp öğrencilerle buluşan Yener, verdiği konserle gönülleri fethetmişti.

Ve ünlü şarkıcı sözünü de tuttu! Soluğu Ankara'da alıp öğrencilerle buluşan Yener, verdiği konserle gönülleri fethetmişti.

Hatta konseri ücretsiz vermediğini iddia eden kullancıya da tokat gibi sözler söylemişti:

Hande Yener'in bu büyük jestini unutmayan öğrenciler 2024 ODTÜ Mezuniyet töreninde ünlü şarkıcının fotoğrafları ve şarkı sözlerini kullanarak pek çok pankart açtı.

Hande Yener'in bu büyük jestini unutmayan öğrenciler 2024 ODTÜ Mezuniyet töreninde ünlü şarkıcının fotoğrafları ve şarkı sözlerini kullanarak pek çok pankart açtı.

Onlardan birkaç tanesi de buraya bırakalım sizler için 👇:

Onlardan birkaç tanesi de buraya bırakalım sizler için 👇:
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ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet pankartlarında kendisini gören Hande Yener'in göğsü kabardı adeta.

ODTÜ öğrencilerinin mezuniyet pankartlarında kendisini gören Hande Yener'in göğsü kabardı adeta.

Ünlü şarkıcı, X (Twitter) hesabından "Tek tek hepinizi kalpten tebrik ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum canlarım…. ❣️❣️❣️❣️❣️ Günaydın geç uyandım, Ama BİTTİ 😻 …" dedi.

Ünlü şarkıcı, X (Twitter) hesabından "Tek tek hepinizi kalpten tebrik ediyorum ve sizlerle gurur duyuyorum canlarım…. ❣️❣️❣️❣️❣️ Günaydın geç uyandım, Ama BİTTİ 😻 …" dedi.
twitter.com

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