Şeyma Subaşı'yla Pişti Olmalara Doyamayan Şevval Şahin Bu Sefer de Gülşen'i mi Taklit Etti?
Şeyma Subaşı'yla Pişti Olmalara Doyamayan Şevval Şahin Bu Sefer de Gülşen'i mi Taklit Etti?
Şevval Şahin'in bir dönem en yakın arkadaşı olan ancak bir anda husumetli olduğu Şeyma Şubaşı'na benzer paylaşımlar yapmayı çok konuşulmuştu. 'Taklit mi, pişti mi?' tartışmaları devam ederken Şevval Şahin'in Gülşen'le aynı elbiseyle poz vermesi yine dedikodu malzemesi oldu.
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Acun Ilıcalı'yla evliliğiyle hayatımıza giren Şeyma Subaşı ile 2018 Miss Turkey yarışmasında birinci olan Şevval Şahin bir dönem oldukça yakın arkadaşlardı.
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Uzunca bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili her olayda birbirlerini destekleyip yanlarında duruyorlardı.
Bu kadar yakın kankalıklarıyla sosyal medyada boy gösteren iki fenomen arasında bir anda soğukluk başladı. Aralarına kara kedi giren Şeyma ve Şevval'in karşılıklı laf sokmaları da dikkatlerden kaçmamıştı.
Küslükleri hala devam eden ikiliden Şevval Şahin'in sosyal medyadaki paylaşımları göze batmaya başladı. Bunun nedeni de ilk olarak, Şeyma'dan birkaç saat sonra afrika örgülü pozlarını paylaşması oldu.
Kimin kime özendiğini bir türlü çözemediğimiz konuda benzer paylaşımlar gelmeye devam etti elbette...
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Ancak bu sefer Şevval Şahin'in olay olduğu isim değişti! Dünyaca ünlü Burning Man festivaline katılan Şahin şimdi de ünlü şarkıcı Gülşen'le pişti oldu.
Peki altın rengi ışıltılı ve saçaklı bu elbise kime daha çok yakışmış?
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