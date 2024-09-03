Şeyma Subaşı'yla Pişti Olmalara Doyamayan Şevval Şahin Bu Sefer de Gülşen'i mi Taklit Etti?

Şevval Şahin'in bir dönem en yakın arkadaşı olan ancak bir anda husumetli olduğu Şeyma Şubaşı'na benzer paylaşımlar yapmayı çok konuşulmuştu. 'Taklit mi, pişti mi?' tartışmaları devam ederken Şevval Şahin'in Gülşen'le aynı elbiseyle poz vermesi yine dedikodu malzemesi oldu.