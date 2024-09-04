Büyük Duruşma Başladı: İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan Engin Polat Kara Para İddialarını Yalanladı!
Büyük Duruşma Başladı: İlk Kez Hakim Karşısına Çıkan Engin Polat Kara Para İddialarını Yalanladı!
Kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkan Engin Polat iddiaları yalanladı.
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"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ile suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4’ü tutuklu 28 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
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İddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde tahliyesiyle büyük tartışma yaratan Dilan Polat başta olmak üzere Sıla Doğu ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar da Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı.
Tutuklu bulunan Engin Polat'la birlikte babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün de duruşma salonunda hazır edildi.
Davayı ilk günden bu yana yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, X (Twitter) hesabından anbean duruşmanın detaylarını aktarmaya başladı.
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Erdinç yaptığı paylaşımında "Hakim Engin Polat’ın ayağa kalkmasına istedi. Engin Polat sanık kürsüsüne geldi. Savunma yapmak istediğini söyledi. İddianamede iddialara göre sırasıyla cevap vereceğini söyledi. “Gerçeklerin aydınlanması için bugünü bekledim. yasadışı bahis iddalarını gerçeğe almamıştım. Leon isimli gizli tanığın iddiasıyla tutuklandım. Bugün karşınızdayım. Derkan Başer ve Veysel Şahin’i tanımam. Bu dava ile isimlerinden haberim oldu” dedi." ifadelerini kullandı.
Siyah takım elbiseyle hakim karşısına çıkan Engin Polat savunmasını yaparken kara para iddialarını yalanladı. Erdinç Polat'ın savunmasını da bir bir paylaştı.
"Şirketlerimizin yönetiminin kayyumdan tarafımıza verilmesini istiyorum tahliye ve beraatımı talep ediyorum."
Emrullah Erdinç savunmasını sürdüren Engin Polat'ın hakimle olan soru cevaplarını da anbean aktardı. Engin, eşi Dilan Polat'ın yasadışı reklam yaptığı iddiasını da "eşim yapmaz öyle reklam" diyerek kabul etmedi.
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