Didem Soydan'ın Sigarayı Bıraktığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filtresiyle Duyurması Beyin Yaktı
Didem Soydan'ın Sigarayı Bıraktığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filtresiyle Duyurması Beyin Yaktı
Seçtiğimi kombinleri ve verdiği pozlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hem sigarayı hem de şekeri bıraktığını duyuran ünlü mankenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan filtresi kullanması dikkatlerden kaçmadı.
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Didem Soydan kariyerinin yanı sıra özel hayatı, kendine has tarzı, takipçilere verdiği cevaplarıyla sıkça gündemde yer alan isimlerden.
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Oldukça bir sosyal medya kullanıcı olan ünlü manken yaptığı paylaşımlarla da magazin dünyasına bomba gibi düşebiliyor.
Kimileri tarafından büyük beğeni alan ve etkileyici bulunan bu paylaşımlar kimilerinden de çok ağır eleştiriler alıyor.
Yani "ne yapsa olay oluyor" diyebileceğimiz ünlülerimizinde bir tanesi olan ünlü manken bu sefer bir azimle sigara ve çayla beraber şekeri bıraktığını duyurdu.
Bu heyecanını paylaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Instagram filtresini kullanan Didem Soydan'ın hikayesi de dikkatlerden kaçmadı.
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