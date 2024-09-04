Didem Soydan'ın Sigarayı Bıraktığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filtresiyle Duyurması Beyin Yaktı

Seçtiğimi kombinleri ve verdiği pozlarıyla sık sık gündem olan Didem Soydan sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hem sigarayı hem de şekeri bıraktığını duyuran ünlü mankenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan filtresi kullanması dikkatlerden kaçmadı.