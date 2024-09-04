Estetikleriyle Bambaşka Biri Olmuştu: Adanalı'nın 'Pınar'ı Tuğçe Özbudak Yeni Mesleğiyle Şaşırttı!
Estetikleriyle Bambaşka Biri Olmuştu: Adanalı'nın 'Pınar'ı Tuğçe Özbudak Yeni Mesleğiyle Şaşırttı!
Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde rol alan pek çok oyuncu şimdilerde kariyerleri ve değişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden bir tanesi de 'Pınar' karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak oldu. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Özbudak oyunculuğu bıraktığını belirtip yeni mesleğini duyurdu.
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2008-2010 yılları arasında yayınlanan aksiyon, polisiye, dram ve komedi türündeki Adanalı dizi yayınlandığı dönemin favori yapımlarından biri olmuştu.
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Oktay Kaynarca, Mehmet Âkif Alakurt, Ekin Türkmen, Selin Demiratar gibi isimlerin başrolünde yer aldığı unutulmaz diziyle beraber Serenay Sarıkaya da hayatımıza girmişti.
Karakterleri ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan Adanalı'nın en sevilen isimlerinden biri de "Pınar" idi.
Yüzleri gülümseten karaktere de Tuğçe Özbudak hayat vermişti. Ünlü oyuncu dizinin final yapmasından sonra birkaç yapımda rol alsa da aktif olarak bir proje için kamera karşısına geçmedi.
Son haliyle tanımanın mümkün olmayacağı ünlü isimlerden birine dönüşen Özbudak katıldığı '2. Sayfa' programına konuk olarak yaptırdığı estetik işlemlerini tek tek anlatmıştı:
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"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım. Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım. Ben bu estetikleri kaç yaşımda yaptırdım. Millet estetik yaptırmaya 15-16 yaşlarında başlıyor, kariyer planı gibi. Önce burunlarını sonra dudaklarını yaptırıyorlar."
"İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. 'Pişman mıyım?' diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum" diyen ünlü isim geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet ederken oyunculuğu bıraktığını söyleyen Tuğçe Özbudak "Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim" diyerek yeni kariyerini açıkladı.
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