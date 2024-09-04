Estetikleriyle Bambaşka Biri Olmuştu: Adanalı'nın 'Pınar'ı Tuğçe Özbudak Yeni Mesleğiyle Şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde rol alan pek çok oyuncu şimdilerde kariyerleri ve değişimleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden bir tanesi de 'Pınar' karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak oldu. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Özbudak oyunculuğu bıraktığını belirtip yeni mesleğini duyurdu.