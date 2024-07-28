Fazla Abartmamış mı? Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı Ölçüsüz Estetikleriyle Tanımak Mümkün Değil!

2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı, dönemin en sevilen dizilerinden olmuştu. Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin rol aldığı dizide Pınar karakterine Tuğçe Özbudak hayat veriyordu. Ancak kendisi yaptırdığı estetiklerle o kadar değişti ki tanımak mümkün değil!