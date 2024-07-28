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Fazla Abartmamış mı? Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı Ölçüsüz Estetikleriyle Tanımak Mümkün Değil!

Fazla Abartmamış mı? Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ı Ölçüsüz Estetikleriyle Tanımak Mümkün Değil!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 00:16

2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı, dönemin en sevilen dizilerinden olmuştu. Oktay Kaynarca, Serenay Sarıkaya, Selin Demiratar, Mehmet Akif Alakurt gibi isimlerin rol aldığı dizide Pınar karakterine Tuğçe Özbudak hayat veriyordu. Ancak kendisi yaptırdığı estetiklerle o kadar değişti ki tanımak mümkün değil!

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2008-2010 yılları arasına damga vuran dizilerden biri Adanalı'ydı. Polisiye türündeki dizi o dönem büyük bir ilgiyle izleniyordu.

2008-2010 yılları arasına damga vuran dizilerden biri Adanalı'ydı. Polisiye türündeki dizi o dönem büyük bir ilgiyle izleniyordu.

Serenay Sarıkaya'yı hayatımıza kazandıran dizide Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar başrolleri paylaşıyordu.

Serenay Sarıkaya'yı hayatımıza kazandıran dizide Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar başrolleri paylaşıyordu.

Tuğçe Özbudak'ın canlandırdığı Pınar da dizinin sevilen karakterlerinden biriydi.

Tuğçe Özbudak'ın canlandırdığı Pınar da dizinin sevilen karakterlerinden biriydi.

Ancak tam olarak bu görünümle tanıdığımız Tuğçe Özbudak'ı şimdilerde tanımak mümkün değil!

Ancak tam olarak bu görünümle tanıdığımız Tuğçe Özbudak'ı şimdilerde tanımak mümkün değil!

Estetiği sevdiğini söyleyen Özbudak, yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka birine dönüşmüş!

Estetiği sevdiğini söyleyen Özbudak, yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka birine dönüşmüş!
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Vücudunun her yerinde estetik bulunan Tuğçe Özbudak'ı görüp de tanımak mümkün değil doğrusu.

Vücudunun her yerinde estetik bulunan Tuğçe Özbudak'ı görüp de tanımak mümkün değil doğrusu.

O eski halinden eser kalmayan oyuncunun yüz hatları da fiziği de bambaşka bir hal almış.

O eski halinden eser kalmayan oyuncunun yüz hatları da fiziği de bambaşka bir hal almış.

Biz yorumu size bırakalım:

Biz yorumu size bırakalım:

Sizce abartmış mı yoksa yeterince iyi mi?

Sizce abartmış mı yoksa yeterince iyi mi?

Bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu değişimi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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