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Yeni Dizisi Kör Nokta'yla Sete Çıkan Rabia Soytürk'ün Annesinin Uyarı Dolu WhatsApp Mesajı Gülümsetti!

Yeni Dizisi Kör Nokta'yla Sete Çıkan Rabia Soytürk'ün Annesinin Uyarı Dolu WhatsApp Mesajı Gülümsetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 17:33

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak Kör Nokta dizisi sonunda sete çıktı! Osman Sınav'ın iddialı dizisinde İsmail Ege Şaşmaz ile başrolü paylaşacak Rabia Soytürk'ün annesinden gelen uyarı mesajı görenleri gülümsetti.

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Sezonun en iddialı yapımlarından biri kabul edilen Kör Nokta dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak üzere sete çıktı.

Sezonun en iddialı yapımlarından biri kabul edilen Kör Nokta dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak üzere sete çıktı.

Osman Sınav imzalı dizide başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığını daha önce belirtmiştik.

Osman Sınav imzalı dizide başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığını daha önce belirtmiştik.

Dizide ayrıca Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu ve İlayda Şahin gibi oyuncuların rol alacağı da açıklanmıştı.

Başrol Rabia Soytürk de ilk set gününden çektiği fotoğrafını ailesine gönderdi. WhatsApp grubunda annesinden gelen uyarı dolu cevabı da takipçileriyle paylaştı.

Başrol Rabia Soytürk de ilk set gününden çektiği fotoğrafını ailesine gönderdi. WhatsApp grubunda annesinden gelen uyarı dolu cevabı da takipçileriyle paylaştı.

"Ne zaman büyürüm tahmini?" notuyla yaptığı paylaşım görenleri gülümsetti.

"Ne zaman büyürüm tahmini?" notuyla yaptığı paylaşım görenleri gülümsetti.

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