Yeni Dizisi Kör Nokta'yla Sete Çıkan Rabia Soytürk'ün Annesinin Uyarı Dolu WhatsApp Mesajı Gülümsetti!
Yeni Dizisi Kör Nokta'yla Sete Çıkan Rabia Soytürk'ün Annesinin Uyarı Dolu WhatsApp Mesajı Gülümsetti!
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Sezonun en iddialı yapımlarından biri kabul edilen Kör Nokta dizisi ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmak üzere sete çıktı.
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Osman Sınav imzalı dizide başrolleri Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın paylaştığını daha önce belirtmiştik.
Başrol Rabia Soytürk de ilk set gününden çektiği fotoğrafını ailesine gönderdi. WhatsApp grubunda annesinden gelen uyarı dolu cevabı da takipçileriyle paylaştı.
"Ne zaman büyürüm tahmini?" notuyla yaptığı paylaşım görenleri gülümsetti.
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