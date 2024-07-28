Eski Mühendisin Yemek Tutkusu Ana Kadroyu Getirdi! MasterChef Ezgi'yi Yakından Tanıyalım!
Eski Mühendisin Yemek Tutkusu Ana Kadroyu Getirdi! MasterChef Ezgi'yi Yakından Tanıyalım!
MasterChef Türkiye'de son önlükten önce ana kadroya giren yarışmacı Ezgi Yıldırım'ın özel hayatına yakından bakalım...
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MasterChef'te geçtiğimiz akşam yapılan yarışmasının ardından ana kadroya giren 14. isim Ezgi Yıldırım oldu.
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Gecenin en iyi iki tabağını çıkaran Erim ve Ezgi arasında şefler, Ezgi'nin imambayıldı yemeğini seçti.
Yarışmayan Antalya'dan katılan Ezgi, ilk günden bu yana yemek alanında başarısını kanıtlamakla kalmadı aynı zamanda öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu da belli etti.
34 yaşındaki yarışmacı bugüne dek kendini gastronomi alanında ilerletmiş ve MasterChef olma yolunda ilerliyor.
2,5 yıldır profesyonel aşçılık yapan Ezgi'nin en büyük hayali ise kendi restoranını açmak...
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Daha önce 7 yıl boyunca mühendislik alanında çalışan Ezgi, 30 yaşından sonra gerçek tutkusunu keşfetmiş ve mutfağa yönelmiş.
Ezgi, Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra staj yaparak bilgi ve birikimini ilerletmiş.
Şu anda bir otelde şef olan Ezgi, aynı zamanda bir teyze! Küçük yeğeni ile Instagram'daki fotoğrafları gözlerden kalpler çıkarıyor.
Başarılı yarışmacı yemekte yaratıcılık konusunda yetenekli! Bu huyunu da risk almayı sevmesinden alıyor gibi...
Yemeğe olan düşkünlüğü yalnız aşçılıkta gibi çünkü yarışmacı fit görünümü ile de dikkat çekiyor. Fiziğine dikkat eden yarışmacı sporunu da ihmal etmiyor!
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Ayrıca gezmeyi ve farklı kültürler öğrenmeyi seven yarışmacıya biz de başarılar diliyoruz!
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