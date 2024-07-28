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Eski Mühendisin Yemek Tutkusu Ana Kadroyu Getirdi! MasterChef Ezgi'yi Yakından Tanıyalım!

Eski Mühendisin Yemek Tutkusu Ana Kadroyu Getirdi! MasterChef Ezgi'yi Yakından Tanıyalım!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 16:37

MasterChef Türkiye'de son önlükten önce ana kadroya giren yarışmacı Ezgi Yıldırım'ın özel hayatına yakından bakalım...

Yarışmacının Instagram hesabı...

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MasterChef'te geçtiğimiz akşam yapılan yarışmasının ardından ana kadroya giren 14. isim Ezgi Yıldırım oldu.

MasterChef'te geçtiğimiz akşam yapılan yarışmasının ardından ana kadroya giren 14. isim Ezgi Yıldırım oldu.

Gecenin en iyi iki tabağını çıkaran Erim ve Ezgi arasında şefler, Ezgi'nin imambayıldı yemeğini seçti.

Gecenin en iyi iki tabağını çıkaran Erim ve Ezgi arasında şefler, Ezgi'nin imambayıldı yemeğini seçti.

Yarışmayan Antalya'dan katılan Ezgi, ilk günden bu yana yemek alanında başarısını kanıtlamakla kalmadı aynı zamanda öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu da belli etti.

Yarışmayan Antalya'dan katılan Ezgi, ilk günden bu yana yemek alanında başarısını kanıtlamakla kalmadı aynı zamanda öğrenmeye ne kadar hevesli olduğunu da belli etti.

34 yaşındaki yarışmacı bugüne dek kendini gastronomi alanında ilerletmiş ve MasterChef olma yolunda ilerliyor.

34 yaşındaki yarışmacı bugüne dek kendini gastronomi alanında ilerletmiş ve MasterChef olma yolunda ilerliyor.

2,5 yıldır profesyonel aşçılık yapan Ezgi'nin en büyük hayali ise kendi restoranını açmak...

2,5 yıldır profesyonel aşçılık yapan Ezgi'nin en büyük hayali ise kendi restoranını açmak...
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Daha önce 7 yıl boyunca mühendislik alanında çalışan Ezgi, 30 yaşından sonra gerçek tutkusunu keşfetmiş ve mutfağa yönelmiş.

Daha önce 7 yıl boyunca mühendislik alanında çalışan Ezgi, 30 yaşından sonra gerçek tutkusunu keşfetmiş ve mutfağa yönelmiş.

Ezgi, Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra staj yaparak bilgi ve birikimini ilerletmiş.

Ezgi, Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim aldıktan sonra staj yaparak bilgi ve birikimini ilerletmiş.

Şu anda bir otelde şef olan Ezgi, aynı zamanda bir teyze! Küçük yeğeni ile Instagram'daki fotoğrafları gözlerden kalpler çıkarıyor.

Şu anda bir otelde şef olan Ezgi, aynı zamanda bir teyze! Küçük yeğeni ile Instagram'daki fotoğrafları gözlerden kalpler çıkarıyor.

Başarılı yarışmacı yemekte yaratıcılık konusunda yetenekli! Bu huyunu da risk almayı sevmesinden alıyor gibi...

Başarılı yarışmacı yemekte yaratıcılık konusunda yetenekli! Bu huyunu da risk almayı sevmesinden alıyor gibi...

Yemeğe olan düşkünlüğü yalnız aşçılıkta gibi çünkü yarışmacı fit görünümü ile de dikkat çekiyor. Fiziğine dikkat eden yarışmacı sporunu da ihmal etmiyor!

Yemeğe olan düşkünlüğü yalnız aşçılıkta gibi çünkü yarışmacı fit görünümü ile de dikkat çekiyor. Fiziğine dikkat eden yarışmacı sporunu da ihmal etmiyor!
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Ayrıca gezmeyi ve farklı kültürler öğrenmeyi seven yarışmacıya biz de başarılar diliyoruz!

Ayrıca gezmeyi ve farklı kültürler öğrenmeyi seven yarışmacıya biz de başarılar diliyoruz!

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