Dizi Cüneyd'in Hayali mi? Kızıl Goncalar Karakter Analizi Kafaları Temelli Karıştırdı!
Dizi Cüneyd'in Hayali mi? Kızıl Goncalar Karakter Analizi Kafaları Temelli Karıştırdı!
YouTube'da Scotopia adlı hesabın yaptığı Kızıl Goncalar Cüneyd karakter analizi sosyal medyada kafaları karıştırdı. Gerçeküstü bir karakter, olarak değerlendirilen Cüneyd 'Acaba dizi sadece hayal mi?' diye sorgulattı.
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Now TV'de sezona damgasını vuran dizi Kızıl Goncalar, sezon arasında da gündemde kalmayı başardı.
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YouTube'da Scotopia adlı hesabın yayınladığı karakter analizi herkesi şüpheye düşürdü. Dizi incelemesi yapan yayıncı Zeynep ve Cüneyd karakterini karşılaştırdı.
Zeynep için olağanüstü bir karakter, diyen yayıncı Cüneyd'in gerçek hayatta var olamayacağını söylemesi dikkat çekti.
Bir kullanıcı tarafından X'de paylaşılan o karakter analizi "Acaba dizi finalde hayalden mi ibaret olacak?" diye sorgulattı.
Önce o analizi bir dinleyelim...
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Kullanıcı bunu "Acaba dizi Cüneyd'in rüyası mı?" diye paylaştı.
İşte diğer kullanıcıların yorumları...
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