Yeniden Çekilen Sihirli Annem Dizisinde Nisa Bölükbaşı'nın Oyunculuğu Topa Tutuldu
Yeniden Çekilen Sihirli Annem Dizisinde Nisa Bölükbaşı'nın Oyunculuğu Topa Tutuldu
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Acun Ilıcalı kızı Melisa çok sevdiği için Sihirli Annem dizisini yeniden çekme kararı almıştı. Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yeni konsepti ile Exxen'de yayınlandı.
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Oyuncu kadrosunda ise Survivor 2022 yılının şampiyonu Nisa Bölükbaşı da vardı.
Ünlü ismin kafe sahnesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bakın izleyenlerden ne yorumlar geldi?
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İşte gelen yorumlar...
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