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Yeniden Çekilen Sihirli Annem Dizisinde Nisa Bölükbaşı'nın Oyunculuğu Topa Tutuldu

Yeniden Çekilen Sihirli Annem Dizisinde Nisa Bölükbaşı'nın Oyunculuğu Topa Tutuldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 12:30

Eski dizi Sihirli Annem, yeni oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Exxen'de yayınlandı. Dizide Nisa Bölükbaşı da oynadı. 2022 Survivor All Star Şampiyonu Nisa'nın sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı kızı Melisa çok sevdiği için Sihirli Annem dizisini yeniden çekme kararı almıştı. Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yeni konsepti ile Exxen'de yayınlandı.

Acun Ilıcalı kızı Melisa çok sevdiği için Sihirli Annem dizisini yeniden çekme kararı almıştı. Çocukluğumuzun unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yeni konsepti ile Exxen'de yayınlandı.

Oyuncu kadrosunda ise Survivor 2022 yılının şampiyonu Nisa Bölükbaşı da vardı.

Oyuncu kadrosunda ise Survivor 2022 yılının şampiyonu Nisa Bölükbaşı da vardı.

Ünlü ismin kafe sahnesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bakın izleyenlerden ne yorumlar geldi?

Ünlü ismin kafe sahnesi sosyal medyanın gündemine yerleşti. Bakın izleyenlerden ne yorumlar geldi?

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