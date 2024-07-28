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Yalan Dizisinde Kerim'i Oynayan Atakan Hoşgören'in Oyunculuğu Dalga Konusu Oldu!

Yalan Dizisinde Kerim'i Oynayan Atakan Hoşgören'in Oyunculuğu Dalga Konusu Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 10:45

Kanal D'nin yaz dizisi Yalan'da Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu oldu. İzleyici sosyal medyadan eleştirilerini yazdı.

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Kanal D'nin yazlık televizyon dizisi "Yalan", yaz sezonunun en popüler ve tek dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Kanal D'nin yazlık televizyon dizisi "Yalan", yaz sezonunun en popüler ve tek dizisi olarak izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Bir annenin, kızını elinden alınmasının ardından verdiği savaşı konu alan bu dizi, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Yanı sıra bazı oyunculuk eleştirileri de alıyor.

Bir annenin, kızını elinden alınmasının ardından verdiği savaşı konu alan bu dizi, izleyicilerden büyük beğeni topluyor. Yanı sıra bazı oyunculuk eleştirileri de alıyor.

Dizide en son Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu oldu. İzleyenler yorumlarda oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Dizide en son Duru ile Kerim'in sahnesinde Atakan Hoşgören'in oyunculuğu dalga konusu oldu. İzleyenler yorumlarda oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Daha önce de Eylül Tumbar'ın oyunculuğu dikkat çekmişti👇🏻

İşte o sahne:

İşte o sahneye gelen yorumlar:

İşte o sahneye gelen yorumlar:
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